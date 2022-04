Újabb orosz támadásokra készülnek az ukránok a keleti fronton

A brit védelmi minisztérium reggeli jelentése a következőket tartalmazza:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 April 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/agUoc4mRcj ?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/vnxIPbDJOZ — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 26, 2022

(Képünk illusztráció.)

Alább még a hétfőn kiadott térkép látható, amint megjelenik a keddi, frissítjük cikkünket:

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IxAhJf53n3



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/lVBKmrL0iO — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 25, 2022