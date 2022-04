Mutatványt terveztek a pilóták, majdnem tragédia lett belőle

Csodával határos módon egyik pilóta sem sérült meg abban az akcióban, amelyet Arizonában próbáltak végrehajtani. Az Origo vette észre, hogy egyedülálló mutatványra készült a Red Bull két pilótája, de a látványos gépcsere a levegőben nem úgy alakult, ahogy tervezték.

Azt szerették volna, hogy a két pilóta a levegőben kiugorva a pilótafülkéből átrepül társának zuhanó gépébe, és visszaszerzi az irányítást felette. Az akció csak az egyik pilótának sikerült, a másik gépe pörögni kezdett, majd lezuhant.

A mutatványról videó is készült.

Didn't go as per the Plan ! First Redbull 'plane swap' stunt turned out to be unsuccessful, as the aircraft went out of control to crash in Arizona . However no injuries have been reported.



