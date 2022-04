Több rakéta is becsapódott Lvivben, halálos áldozatok is vannak

Az UNIAN ukrán hírügynökség Makszim Kozickij regionális kormányzóra és Andrij Szadovij polgármesterre hivatkozva azt írta, hogy Lviv megyében kelet-európai idő szerint 7.44-kor szólaltak meg a légiszirénák (ekkor egyébként megszólaltak a szirénák Kárpátalján is).

A megye kormányzójának előzetes információi szerint az orosz hadsereg négy rakétacsapást hajtott végre, a város polgármestere ugyanakkor ötről tájékoztatott, és ennyiről írt Mikhajlo Podoljak, a béketárgyalásokon résztvevő ukrán küldöttség vezetője, az elnök tanácsadója is.

A mentők és a tűzoltók már a helyszínre vonultak, a tüzeket a BBC meg nem erősített hírei szerint még oltani kell. A robbanások helyszínéről sűrű fekete és szürke füst szállt fel, és egy rakétát is láttak a becsapódás előtt.

A brit közszolgálati híroldal Kozickijre hivatkozva azt írta, hogy hatan meghaltak és nyolcan megsebesültek a városban, a rakéták katonai létesítményekbe és egy autógumiszervizbe csapódtak be a nyugat-ukrajnai városban. A halottak között van egy gyermek is a hírek szerint.

Leszja Vaszilenko parlamenti képviselő a fenti nyitóképen szereplő fényképet tette közzé, azt írva mellé, hogy a vasútállomás és a tárolóegységek voltak a rakéták célpontjai.

James Levinson, a Fox News riportere a Twitter-oldalán később videókat, fotókat közölt a helyszínekről. Azt írta, a vasúti célpontot talán elvétették a támadók, mert a vonatok továbbra is közlekednek. A gumigyár vagy szerelőműhely helyszínéről is bejelentkezett.

It appears they missed their target as the trains are still running and tracks are not damaged https://t.co/TOwh7YCnfn pic.twitter.com/vmZv7kayPt — James Levinson (@james_levinson) April 18, 2022