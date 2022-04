Fotón a lángoló Moszkva cirkáló

Megjelent az első olyan kép a világhálón, amely állítólag a múlt héten eltalált, majd elsüllyedt orosz hadihajót, a Moszkvát ábrázolja. A szakértők szerint ugyan nem lehet szavatolni a kép valódiságát, ám a fotón valóban egy Szlava-osztályú hajó látható, s ezen vízijárművek közül csak a Moszkva rongálódott meg - írta a hvg.hu. A kép a mellékelt szöveg szerint április 15-én készült.

Mint ismert, az ukrán közlés szerint ők találták el a katonai irányítási feladatokat is ellátó orosz cirkálót, amely ezután kigyulladt és megrongálódott, majd vontatás közben orosz közlés szerint a viharos idő miatt elsüllyedt.

Az oroszok azt jelentették be, hogy nem ellenséges támadás miatt történt robbanás a hajó lőszerraktára, és a legénység összes tagját épségben kimentették. Ukrán hírek szerint viszont mintegy 50 halálos áldozata van az esetnek.

Unverified photo may be the first of the Moskva cruiser that sank after reportedly being hit by a Ukrainian Neptune missile. https://t.co/F2CvK9I440 — Andrew Roth (@Andrew__Roth) April 17, 2022