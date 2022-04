Kőolajembargóról beszéltek külügyminiszterek

Bekerülhet a soron következő uniós szankciós csomagba az orosz olaj elleni embargó is – jelezte három tagállam külügyminisztere a mai luxemburgi külügyminiszteri tanácskozásra érkezve, ami azért is kiemelt jelentőségű magyar szemmel, mert a kormány múlt héten is jelezte, hogy ez vörös vonal, nem támogatja Magyarország, részben azért, mert a százhalombattai finomító csak döntően orosz kőolajjal tud egyelőre üzemelni. Közben az eddig ellenálló németek álláspontja puhulóban van, hiszen a kancellár a hétvégén azt jelezte, hogy már idén meg tudják oldani az orosz olajról leválást. Az is lényeges, hogy az EU vezetői már nem is szankciós csomagokról, hanem gördülő szankciós logikáról kezdenek beszélni – írja a Portfolio.

Eddig az orosz kőszén importjának tilalmáról született döntés, ezt pénteken fogadták el, és majd augusztusban lép életbe.

Az ötödik csomag bejelentésekor már Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Joseph Borrell külügyi főképviselő is jelezte, hogy készül a hatodik csomag, beleértve az orosz kőolaj elleni embargót, de a vasárnapi diplomáciai kiszivárogtatások szerint ez most még nincs az asztalon. Közben viszont az ukrajnai helyszíni látogatáson járó Ursula von der Leyen a beszédében már folyamatos/gördülő szankciós politikáról beszélt.

Mindehhez képest

meglepő konkrétsággal, nyíltsággal beszéltek a luxemburgi külügyminiszteri csúcsra érkező litván, ír és holland tárcavezetők arról, hogy már asztalon van az orosz kőolaj elleni uniós embargó kérdése is és bekerülhet a következő szankciós körbe

– számol be a Reuters alapján a gazdasági lap. Igaz, az továbbra sem világos, hogy pontosan mit és mikortól is szankcionálnának, ha valóban összejönne a 27 tagállam egyhangú döntését igénylő alku (milyen kőolajtermékek, származékok körét érintené, és embargó lenne, vagy valamilyen plusz teher, például importvám és mindez mikortól lépne hatályba).

Ebből a szempontból irányadó lehet a német kancellár hétvégi nyilatkozata, aki szerint Németország dolgozik azon, hogy már idén le tudjon válni az orosz olajról. Ez arra utal, hogy részben német ellenkezésre a tervezőasztalon lévő orosz olajembargó még nem rövid távon lépne hatályba és ezt erősíti az orosz olajnak szintén nagyon kitett Magyarország kormányának folyamatos jelzése is. Március óta már többször is elmondta Orbán Viktor kormányfő is, hogy mivel túl nagy a kitettségünk, amit nem lehet rövid távon leépíteni, ezért az orosz olajembargó vörös vonal számunkra és nem fogjuk támogatni.

