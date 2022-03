Terror Izraelben: válogatás nélkül tüzelt az elkövető – videók

Fegyveres támadásokat követtek el kedd este Izraelben, Tel-Aviv egyik elővárosában, az első hírek szerint a merényleteknek több halálos áldozata van.

Izraeli lapjelentések jelentések szerint a támadás színhelye az ultraortodox zsidók lakta Bnei Brak városka volt. A támadó motorról nyitott tüzet, és a beszámolók szerint válogatás nélkül lőtt az emberekre.

Israël : Nouvel attentat dans le pays en quelques jours. 5 personnes ont été tuées dans une fusillade à l'arme automatique à Bnei Brak, près de Tel-Aviv. Un terroriste abattu selon les médias nationaux. pic.twitter.com/0ZXmrHALws — Franceat (@Franceatpresso2) March 29, 2022

Elie Bin, a Magen David Adom - a helyi Vöröskereszt - igazgatója a Kan televíziós csatornának elmondta, hogy az elővárosban két különböző helyen követtek el támadást.

The Palestinian terrorist went door to door in Bnei Brak, trying to find a family to murder.



He was eliminated before he could continue this campaign of mass murder. pic.twitter.com/06gfmtaJ89 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) March 29, 2022

"Öt sebesültünk van, négy áldozat a helyszínen, az ötödik pedig a kórházba szállítás után meghalt" - tudatta Bin.

Ez a motoros vélhetően annak köszönheti életét, hogy nem működött a terrorista fegyvere:

WATCH: A civilian almost lost his life at the hands of the terrorist who murdered 5 people today in Bnei Brak, central #Israel. Thankfully, the terrorist's gun malfunctioned, and the man managed to escape. pic.twitter.com/apChjyuiQS — StandWithUs (@StandWithUs) March 29, 2022

A rendőrség megerősítette a támadás tényét, és egyúttal közölte, hogy agyonlőtték a támadót. De sem a nevét, sem tettének esetleges motívumait nem hozták nyilvánosságra. Egyelőre annyit tudni, hogy feltételezhetően egyedül követte el a támadásokat.

Five Israeli settlers were reportedly killed in two shooting operations in Bnei Brak in Tel Aviv.#SahabatPalestina_ID pic.twitter.com/WhmyYmW8FE — Adm ➡️ Sahabat Palestina_ID (@GroupPs_Indo1) March 30, 2022

Eli Levy, a rendőrség szóvivője újságíróknak azt mondta, hogy egyelőre vizsgálják, voltak-e cinkosai az elkövetőnek. Letartóztattak egy másik gyanúsítottat, de nem tudni, hogy volt-e köze a támadásokhoz.

A The Times of Israel című lap helyszíni tudósítója rendőri forrásokra hivatkozva arról írt, hogy terrorista támadásról van szó, elkövetője egy 25 éves, Dzsenín melletti településről származó palesztin férfi.

The #Iranian-backed terrorist movement Hamas and Islamic Jihad welcome the bloody attack in Bnei Brak, #Israel

pic.twitter.com/5U4vI7Y9pm — California??? (@OldPrague) March 29, 2022

Hírportálján a lap arról számolt be, hogy a Gázai övezetet uraló Hamász palesztin szervezet egyik vezetője, Musír al-Maszri a Hamász rádióadójának úgy nyilatkozott, hogy "a tel-avivi hadművelet kiemeli a palesztinok egységét, éljenek bárhol is".

Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke azonban elítélte a merényletet. Közleményében azt írta, hogy izraeli és palesztin civilek meggyilkolása csak súlyosbítja a biztonsági helyzetet, miközben "mindenki a stabilitás megteremtésén dolgozik" a térségben.

Izraelben egy héten belül ez volt a harmadik fegyveres támadás.

A korábbiakat az Iszlám Állam nemzetközi terrorhálózathoz kötötték, de elkövetőik izraeli arabok voltak.

Naftali Bennett izraeli miniszterelnök kedd este azonnal összehívta a biztonsági szolgálatok vezetőit a helyzet értékelésére. Ezt követően nyilatkozva úgy vélte, hogy Izraelt "gyilkos arab terrorizmus hulláma" sújtja, és kemény hatósági fellépést helyezett kilátásba.

Az ENSZ és az Egyesült Államok is elítélte a merényleteket.

António Guterres ENSZ-főtitkár közleményében egyebek között leszögezte, hogy a terrortámadásokra soha nem lehet elfogadható indokot találni.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter szintén elfogadhatatlannak nevezte a kedden végrehajtott támadást, és hangoztatta, hogy minden népnek, így az izraelieknek is joguk van békében és félelem nélkül élni.

