Aszódi Attila: a csernobili erdők tüze figyelmet érdemel, aggodalmat nem

A lezárt atomreaktor körüli terület, a valaha volt legsúlyosabb polgári nukleáris baleset helyszíne a háború kezdete óta orosz ellenőrzés alatt áll. Az ukrán hatóságok azt közölték a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, hogy jelenleg nem végeznek sugárméréseket a területen, de elmondták, hogy Kijevben és a Csernobiltól nyugatra fekvő két helyszínen a cézium koncentrációjának enyhe emelkedését észlelték.

A hatóságok szerint a mérések nem adnak okot jelentős aggodalomra.

Az elmúlt években többször volt erdőtűz a száraz időjárás miatt a lezárt zónában - mondta az InfoRádiónak Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára.

"Most is valami hasonló lehet valószínűleg szó. Amiatt kap ez nagyobb figyelmet, mert ezen a területen szennyezett a talaj, ami miatt radioaktivitással szennyezettek a növények is. Ha tehát tűz üt ki, akkor valamennyi radioaktivitást mobilizálódik. Ám

nem valószínű, hogy ebből olyan kibocsátás lenne, ami messzebbre eljutna, ugyanakkor mindenképpen figyelmet érdemel.

A helyi tűzoltók számára pedig az eset azért nagyon releváns, mert ilyen tűzben esetleg műszaki létesítmények is veszélybe kerülhetnének. Mivel visszatérő problémáról van szó, ezért nyilván tisztában vannak azzal, hogy a műszaki létesítményeket hogyan kell védeni az erdőtüzek ellen - ez nukleáris létesítményeknél alapkövetelmény" - mondta Aszódi Attila.

A Budapesti Műszaki Egyetem tanára hozzátette: a tűz által mobilizált radioaktivitás hígul a levegőben, és mire nagyobb népsűrűségű területre érne, már nem jelentene érdemi veszélyt.

Nyitókép: Pixabay