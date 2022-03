Szijjártó Péter: Új dimenzióba léptünk a háborús kockázatban

"Bár nem volt döntés újabb szankciós intézkedésről, látszik, hogy új dimenzióba léptünk a háborús kockázatok tekintetében, ezért a következő időszakban még keményebben és egyértelműbben kell fellépnünk nemzeti érdekeink, vagyis éa béke és a biztonság magyarországi garantálása érdekében" - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Mint Szijjártó Péter mondta, ezt tette már a hétfői ülésen is, és ezt fogják tenni a héten a diplomáciai nagyüzemben, ugyanis holnap Genfben kerül sor az ENSZ emberi jogokkal kapcsolatos ülésére, csütörtökön Brüsszelben NATO-csúcs lesz, azt követi majd az Európai Tanács ülése csütörtökön és pénteken szintén Brüsszelben, és pénteken New York-ban az ENSZ Biztonsági Tanácsában is kiemelt téma lesz a háború és a következményei.

Elmondta még, hogy a mostani találkozón ismét hangsúlyosan merült fel, hogy az Oroszországból Európába történő energiaszállításokat az elkövetkező időszakban szankcionálni kellene. A tagországok egy jól meghatározható köre képviseli hangosan, aktívan ezt az álláspontot, tagországok egy része kevésbé kezdeményezően, de támogatólag viszonyul ehhez a kérdéshez, és van a tagországoknak egy része - ide tartozik Magyarország is -, amely világos álláspontot képviselve

egyértelműen vörös vonalként kezeli az energiaszállítással kapcsolatos szankciókat.

"Arra kértem a miniszter kollégákat, hogy az európai egység fenntartása érdekében a jövőben se tegyenek olyan javaslatokat, amelyek nyomán az Oroszországból Európába irányuló energiaszállításokat korlátozni vagy leállítani kellene, mert egy ilyen döntés mellett európai egység biztosan nem fog tudni kialakulni. Vannak ugyanis országok, amelyek rá vannak utalva az orosz energiahordozóra, és ezt nem jókedvünkben tesszük. Az energiaellátás nem filozófiai vagy ideológiai kérdés, hanem kőkemény fizikai és matematikai kérdés. Fizikai abban az értelemben, hogy a földgáz és a kőolaj szállításához is két dologra van szükség: a forrásra és a szállítási útvonalra. Ha csak az egyik hiányzik, már nem lehet az energiaellátás biztonságáról beszélni, vagy nem lehet racionális forgatókönyveket felrajzolni."

A tárcavezető szerint racionálisan nézve a nemhogy a következő hónapokban, de a következő egy-két évben sem reális nagy mértékben visszaszorítani az Oroszországból érkező energiahordozók szállítását.

Cikkünk frissül.

