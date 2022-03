Metrójegyet árult, ma bombázásokról ad figyelmeztetést egy ukrán app

Kijev hárommillió lakosa más szemmel tekint a metróaluljáróra ma, mint ezelőtt egy hónappal: az állomások védelmet nyújtanak az embereknek, ha rakéták záporoznak az égből.

A biztonságos menedék megtalálásában segíti az ittenieket a Kyiv Digital, melyet fejlesztői egyetlen éjszaka alatt alakítottak át annak érdekében, hogy a kijevieknek hasznos segítséget nyújthassanak.

Patikát, benzinkutat találni is segít

"Az alkalmazás jelzi a légiriadókat, megmondja, hol találjuk a legközelebbi bunkereket, vagy egy működő gyógyszertárat, benzinkutat, illetve hogy a felhasználó hol tud segíteni az ukrán hadseregnek" – mondta el az alkalmazás fejlesztőcsapatának szóvivője a Euronewsnak.

Az ukrán főváros lakói mindezen túl az orosz hadsereg által elkövetett feltételezett

háborús bűncselekmények bizonyítékait is feltölthetik,

illetve véradóközpontokat is találhatnak a harcokban megsérültek megsegítésére az alkalmazás segítségével.

Másfél millió embernek ad információt

Az alkalmazást nagyjából másfél millióan használják Kijev polgármesterhelyettese, a digitális átalakulásért is felelő Petro Olenyics szerint.

"Manapság mindenki munkája rendkívül fontos:

a szerelőké, akik az internetet eljuttatják a menedékhelyekre,

a futároké, akik ételt szállítanak,

az önkénteseké, akik egész nap orvosi ellátmányt szállítanak, és

a katonáké, akik megvédenek minket.

Mindenki a helyén van és a legjobbat teszi. A fő feladatunk az, hogy tájékoztassuk a kijevieket, hogy a polgárok kényelmét és biztonságát szolgáló szolgáltatásokat kiigazítsuk, valamint hogy fenntartsuk a kommunikációt és a városi infrastruktúra működését. Hozzájárulunk a győzelemhez" – fogalmazott. Kijeviek bombázás után 2022. március 18-án (Fotó: Makszim Maruszenko/NurPhoto/Getty Images)

Az alkalmazást készítő csapat szóvivője szerint az eddigi visszajelzések emlékezetesek és meghatók a változással kapcsolatosan, ezeknek köszönhetően tudják ugyanakkor azt is biztosítani, hogy

az alkalmazás naprakészen jelölje, hol van nyitva tartó élelmiszerüzlet, állatorvosi rendelő vagy patika.

A frissesség érdekében jelenleg megállás nélkül dolgozik az alkalmazást fejlesztő csapat is: úgy fogalmaznak, háborúban nincs hétvége.

Az internet szerepe hatalmas

A háborúban eddig az internetnek kulcsfontosságú szerep jutott: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is az internet segítségével juttatja el üzeneteit a nyugati országok és az egész világ felé, illetve az ország digitális átalakulásért felelős miniszterének Elon Muskhoz intézett twittje vezetett oda, hogy a SpaceX Starlink műholdas széles sávú termináljaiból küldtek jó néhányat az országba az internetkapcsolat fenntartására (bár ennek hasznossága eléggé megkérdőjelezhető). Az ukrán csapatok és Vitalij Klicsko kijevi polgármester biztonságos kommunikációs vonalát is az internet jelenti, és a főváros ingyenes wifihálózatát is kiterjesztették, hogy az óvóhelyeken bujkálók is kapcsolatot tudjanak tartani egymással és távoli ismerőseikkel, rokonaikkal.

A tervek szerint a Kyiv Digital alkalmazás békeidőben visszatér majd eredeti céljához.

Nyitókép: A metróállomást óvóhelyként használó emberek Kijevben 2022. február 24-én. MTI/EPA/Mikhail Palinchak