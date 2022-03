Lassul a menekültár a magyar–ukrán határon, de most jöhet a neheze

Csökkent a nyomás az ukrán átkelőkön is: ennek az lehet az oka, hogy sokan nem lépik át az országhatárt, hanem Ukrajna nyugati részében húzzák meg magukat. Ungvár polgármestere azt mondta, a város a befogadóképességének határán van, több menekülőt nem tudnak elhelyezni.

Beregsurány polgármestere szerint az ott működő segítő ponton korábban napi ötezer ember is megfordult, most viszont nagyjából kétezren érkeznek Ukrajna felől. Az áradat lassulásának okát csak találgatják.

„Igazából vihar előtti csendnek hisszük, tehát holnap, holnap utántól vannak olyan információink, hogy megindulhat az áradat. Ungvár környékén, Beregszász környékén vannak beragadva a menekültek. A lassúságnak mi az oka, biztos, hogy nem a magyar oldal, mert itt akár nagyobb tömegek fogadására is képesek vagyunk” – mondta az atv.hu-nak Herka István, Beregsurány polgármestere.

A menekültek közül többen is arról számoltak be, hogy a hágókon nehézkes az átjutás, mert a katonaköteles férfiakat már ott visszafordítják. Sok olyan menekült érkezik, akit a korábban érkezett családtagjai ösztönöztek az indulásra. A román határ felől is sokan érkeznek. Kis Lórinc István, Csengersima polgármestere arról számolt be, hogy most lassult a menekültár, ennek az lehet az oka, hogy lassabban engedik át az embereket a moldáv és a román határon.

