Volodimir Zelenszkij elhagyta az elnöki palotát, 180 külföldi zsoldos megöléséről beszél Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint Oroszország felelősséget vállal a Lviv melletti katonai bázis elleni vasárnapi rakétatámadásért – írja brit lapinformációkra hivatkozva a Telex.

Mint korábban az Infostart is megírta, az ukrajnai háborúban eddig ez a legnyugatibb oroszok által támadott célpont, csupán pár tíz kilométerre van a lengyel határtól.

A Reuters Igor Konasenkovra, az orosz védelmi minisztérium szóvivőjére hivatkozva azt írja, hogy a javorivi létesítményt külföldi nemzetektől szállított katonai felszerelések tárolására használták.

Egy szóvivő szerint

A támadásra egy nappal azután került sor – emlékeztet a lap –, hogy Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette, Moszkva legitim célpontnak tekinti az Ukrajnába irányuló nyugati fegyverszállítmányokat.

Az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy Oroszország folytatni fogja a külföldi zsoldosok elleni ukrajnai támadásokat.

A lengyel határ közvetlen közelében tehát már harci cselekmények történtek vasárnap, a magyar határhoz közel a menekültek nagy száma okoz nehézséget.

Bohdan Andrijiv, Ungvár polgármestere hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy Kárpátalja megyeszékhelye képtelen több menekültet elszállásolni és ellátni, ezért a környező kistérségek vezetőinek közreműködését kérte a Kárpátok hágóin túlról érkező menekültáradat befogadásában – írja az MTI.

Ungvár polgármestere üzenetében elmondta, hogy a város minden lehetséges segítséget megad a háború miatt otthonukat elhagyni kényszerülő embereknek, de a 115 ezres városban a menekültek száma meghaladta a 30 ezret, közülük ötezer személyt teljes egészében az önkormányzat lát el.

Bohdan Andrijiv elmondása szerint a többiek szállodákban, hostelekben, bérelt lakásokban, ismerősöknél, rokonoknál laknak.

Ungvár lehetőségei kimerültek, ezért "kérem a kistérségek vezetőit, segítsenek a menekültek ideiglenes elszállásolásában, vagy abban, hogy eljussanak a határra, ha el akarják hagyni az országot" – mondta a városvezető, aláhúzva, hogy mind Szlovákia, mind pedig Magyarország befogadja a háború elől menekülő ukrán állampolgárokat.

Ungvár polgármestere felszólította a lakosságot, hogy takarítsák ki a tömbházak pincéit és légiriadó esetén ott keressenek menedéket. Legutóbb március 12-én, szombat hajnalban budapesti idő szerint 4 óra 30 perckor szólaltak meg a légvédelmi szirénák Kárpátalja több településén, majd két óra elteltével lefújták a riadót.

A városban a helyzet nyugodt, kijárási tilalmat egyelőre nem rendeltek el, de ajánlott, hogy 22 óra után senki se tartózkodjék az utcán, a kereskedelmi és szolgáltató egységek nyitvatartási idejét is ennek megfelelően korlátozták. A közterületeket fegyveres járőrök felügyelik. A március elsején bevezetett teljes alkoholtilalom továbbra is érvényben van Kárpátalja összes településén.

"A megszállók cinikusan és szándékosan lakóépületeket, sűrűn lakott övezeteket támadnak, gyermekkórházakat és városi infrastruktúrákat rombolnak le. A mai napig (vasárnapig) 2187 mariupoli lakos halt meg az orosz támadásokban" – közölte Telegram-csatornáján a polgármesteri hivatal.

A hivatal közleménye szerint a 400 ezer lakosú város az utolsó élelmiszer- és víztartalékait éli fel, nincs áram-, és vízszolgáltatás és fűtés, szinte teljesen leállt a mobilszolgáltatás.

Az elmúlt napokban több kísérlet is történt, hogy humanitárius segítséget juttassanak a városba. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelentette be, hogy 100 tonna élelmiszert, ivóvizet és gyógyszert szállító konvoj van útban Mariupol felé.

Irina Verascsuk miniszterelnök-helyettes az ukrán állami televíziónak adott interjúban közölte, hogy

hétfőn ismét megpróbál bejutni Mariupolba - mondta.

Verascsuk azt is elmondta, hogy több mint 140 ezer embert sikerült kimenekíteni a harci övezetekből.

Az ukrán atomerőműveket működtető Enerhoatom állami vállalat vasárnap a kijevi energiaügyi minisztériumra hivatkozva bejelentette, hogy a csernobili atomerőműben helyreállt az áramszolgáltatás.

Herman Haluscsenko energiaügyi miniszter az Enerhoatom által közzétett közleményben jelentette be, hogy az Ukrenerho, szakemberei, atommérnökei és villanyszerelői erőfeszítéseinek köszönhetően állt helyre a bezárt atomerőmű áramellátása, és a fűtőelemek hűtőrendszere ismét rendben működik. A miniszter szerint nem volt külső segítségre szükség az áramszolgáltatás helyreállításához.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök csütörtökön a BelTA fehérorosz állami hírügynökség jelentése szerint utasította országa szakembereit, gondoskodjanak a csernobili atomerőmű villamosenergia-ellátásáról.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter vasárnap közölte, hogy tárgyalt amerikai partnerével, Antony Blinkennel, és megvitatták az Ukrajnának nyújtandó további segítséget.

"Mindketten egyetértettünk abban, hogy többet kell tenni az orosz agresszió leállításáért és Oroszország felelősségre vonásáért az elkövetett bűnök miatt" - írta Kuleba a Twitteren.

Az elnök gyakorló egyenruhában érmeket adott át a katonáknak és szelfiket készített az ágyak mellett.

HONORING HEROES: President Volodymyr Zelenskyy visited wounded Ukrainian soldiers at a hospital and gave them medals for their courage in the fight against Russia. pic.twitter.com/O1wMLkPnW2 — Fox News (@FoxNews) March 13, 2022