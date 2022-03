Mariupolból 2100 civil áldozatot jelentettek, a radiátorokból isszák a vizet a kikötővárosban

Több mint 2100 mariupoli lakos vesztette életét az orosz offenzíva kezdete óta – közölte vasárnap a dél-ukrajnai kikötőváros polgármesteri hivatala.

"A megszállók cinikusan és szándékosan lakóépületeket, sűrűn lakott övezeteket támadnak, gyermekkórházakat és városi infrastruktúrákat rombolnak le. Vasárnapig 2187 mariupoli lakos halt meg az orosz támadásokban" – közölte Telegram-csatornáján a polgármesteri hivatal.

A hivatal közleménye szerint a 400 ezer lakosú város utolsó élelmiszer- és víztartalékait éli fel, nincs áram-, és vízszolgáltatás és fűtés, szinte teljesen leállt a mobilszolgáltatás. A 444.hu szerint kikötővárosban egyes lakosok már a radiátorokat csapolják le, hogy vízhez jussanak a túléléshez.

Eddig közel 125 ezer embert menekítettek ki biztonságos folyosókon, és elindult egy humanitárius konvoj az ostromlott dél-ukrajnai kikötőváros, Mariupol felé is, ahol 400 ezer lakos rekedt – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán államfő egy videofelvételen.

"Mindent megteszünk, hogy szembeszálljunk a megszállókkal, akik még azt is megakadályozzák, hogy ortodox papok kísérjék el az élelmiszer-, víz- és gyógyszerszállítmányt. Ukrajna 100 tonnányi közszükségleti cikket küld az állampolgárainak" – mondta az államfő.

Az orosz csapatok vasárnap megpróbálták keleti irányból elvágni a fővárost – közölte az ukrán vezérkari főnökség. A közlés szerint az orosz egységek átlépték a Brovari és Boriszpil (ez utóbbi településen található Kijev nemzetközi repülőtere) elővárosok felé vezető E95 útvonalat, közben a várostól észak-nyugatra és északkeletre szintén előrenyomulásra készülnek az orosz erők.

A kijevi vezérkari főnökség szerint az orosz hadsereg tartalékosokat is küld Ukrajnába. Azok az erők, amelyek korábban az Azerbajdzsánba ékelődött, örmények lakta Hegyi-Karabahban teljesítettek békefenntartói szolgálatot, most Ukrajna felé tartanak – közölték.

Kijevi illetékesek szerint állítólag

szíriai és szerbiai zsoldosok is harcolnak az orosz fél oldalán.

Ezrek tüntettek vasárnap a dél-ukrajnai Herszonban "az orosz megszállás" ellen helyi médiajelentések szerint. A tömeg ukrán zászlók alatt gyűlt össze a városközpontban az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportálon közzétett fotók szerint. A tüntetők az orosz csapatok kivonását követelték a "Menjetek haza!", "Herszon ukrán" jelszavakat skandálva.

Meeting in #Kherson



The city celebrates the day of its liberation from the Nazis (13.03.1944). pic.twitter.com/24kv7Wmtdr — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022