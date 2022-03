Fehéroroszországban rejtegetik az oroszok háborús halottjaikat

Helyi lakosok elmondása szerint tele vannak a belaruszi halottasházak az ukrajnai harcokban elesett orosz katonák holttesteivel. A helyiek azt mondták, a hatóságok igyekeznek titokban tartani a veszteségek valós mértékét – írja a Szabad Európa.

A belarusz Mazir város lakói elborzadva nézték, ahogy egy Oroszországba induló vasúti szerelvényt holttestekkel töltöttek meg a város pályaudvarán. „A holttestek száma hihetetlenül nagy volt. Az emberek a maziri állomáson egyszerűen megdöbbentek a vonatra rakott holttestek számától” – mondta a Szabad Európa helyi újságírójának egy mazyri lakos.

Más belarusz városokban is arról számoltak be emberek, hogy nagy számban szállítanak oda halottakat a frontról. Helyi lakosok szerint a homeli és naruliai hullaházak is megteltek. A lakosok elmondása szerint a holttesteket teherautókkal szállítják a hullaházakba, majd vonattal vagy repülővel visszaküldik őket Oroszországba.

Nyitókép: Fotó: Twitter