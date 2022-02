Oroszország szerte tüntettek a háború ellen, a hatalom keményen lecsapott – videók

Háborúellenes tüntetést tartottak Moszkvában a Szmolenszkaja téren, a külügyminisztérium előtt – jelentette az Eho Moszkvi rádió.

A rádió helyszíni jelentése szerint a hadműveleteket elítélő transzparenseket, valamint az ukrán és orosz zászlókat rohamrendőrök elkobozták, a tüntetők egy részét pedig rabszállító teherautókban elszállították.

Az OVD-Info elnevezésű, tüntetők védelmével foglalkozó szervezet vasárnap esti közlése szerint

A megmozdulások egybeestek Borisz Nyemcov volt orosz miniszterelnök-helyettes és ellenzéki vezető meggyilkolásának hetedik évfordulójával. Sokan virágot helyeztek el a gyilkosság helyszínén, a Kreml közelében.

Ezen a videón az látható, ahogy Szentpéterváron rárontanak a rendfenntartók egy újszülöttével lévő nőt, aki egy békejelet tartott a magasba:

Meanwhile in Saint Petersburg riot police has arrested a woman with a newborn baby for holding a peace sign at the demonstration against the war in #Ukraine. She since was taken in the police car to the police station, more information to follow. #Russia pic.twitter.com/GhDPi52CZd — Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) February 25, 2022