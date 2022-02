Londoni Magyar Ház: tízmilliárd forintért hirdették az ingatlant

Miként arról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése alapján az Infostart is beszámolt, a magyar kormány megvett egy hétemeletes házat a Trafargar térnél, hogy pár hónapos felújítás után londoni Magyar Házként nyissa meg. Az épületben majd hétvégi magyar iskola, színházterem is lesz, továbbá kiállításokat, előadásokat is terveznek a helyi magyarság részére – derült ki a miniszter Facebook-posztjából.

A hvg.hu rákérdezett a minisztériumnál, hogy mennyibe került az épület és milyen konstrukcióban vették meg.

Ezt a választ kapta a lap: „A londoni és London környéki magyar közösséget, valamint minden, a magyar kultúra és a magyarság iránt érdeklődőt kiszolgáló magyar kulturális intézet 22 év múltán kinőtte eddigi helyét. A két ország több mint 100 évre visszanyúló és folyamatosan mélyülő diplomáciai és kulturális köteléke indokolta, hogy Magyarország ne egy kiszolgáltatott helyzetet eredményező és gazdasági szempontból sem előnyös bérleti konstrukcióval, hanem egy értéktálló befektetéssel gazdagítsa a magyar emberek közösségét. A London központjában lévő Trafalgar térhez közel eső épület elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy a következő hónapokban végzett felújítás után a Magyar Ház ne csak a brit fővárosban élők, de a szigetország, illetve a világ bármely pontjáról érkező, a magyarság iránt érdeklődők rendelkezésére állhasson.”

A kérdésre tehát nem érkezett érdemi válasz. Később frissítették a cikket egy olvasó találatával arról, hogy pár éve 25 millió font (több mint 10 milliárd forint) volt a szóban forgó ingatlan irányára.

A Népszava is próbált utánamenni a részleteknek. Ők is 25 millió fontos ajánlatra bukkantak, a Hannover Green ingatlanos cég árulta ennyiért. A Hannover Green ajánlatából az olvasható ki: május 20-ig a földszint és az alagsor egy részét The Original London Sightseeing Tour Limited bérli – írják.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a Londoni Magyar Kulturális Központ, a Liszt Intézet Szijjártó Péter videoüzenete után örömmel jelentette be a Facebook-oldalán új címét (7-19 Cockspur Street, Trafalgar Square), márciusi találkozással biztatva a látogatóit. A miniszter arról nem osztott meg információt, hogy az 1999 novemberében megnyitott Liszt Intézet Covent Garden szomszédságában található otthonával mit tervez a kormány.

