Közlekedési és áramszolgáltatási fennakadásokat okozott Németországban az Ylenia nevű viharfront (a Magyarországon épp áthaladt Dudley hozzánk is megérkező hidegfrontja), amely óránkénti 120-140 kilométeres sebességű széllökésekkel és heves esőzéssel csapott le az ország északi részére szerda éjjel.

Nagyobb balesetekről, komoly sérülésekről egyelőre nem számoltak be a hatóságok, a közlekedésben és az áramszolgáltatásban viszont sokhelyütt súlyos fennakadások keletkeztek.

A Deutsche Bahn vasúttársaság a vihar miatt leállította a távolsági járatait a Dániával határos Schleswig-Holstein tartománytól a lengyel határon fekvő Brandenburg tartományig húzódó térségben. A regionális vasúti közlekedésben gyakori a késés és a járatkimaradás a vágányokra dőlt fák és leszakadt felsővezetékek miatt. A Lufthansa légitársaság húsz járatot törölt csütörtöki menetrendjéből. A tengerparti területeken több helyen vihardagály keletkezett, Hamburgban víz alá került az északnémet nagyváros egyik leghíresebb látványossága, a halpiac.

Guten Morgen aus Offenbach nach einer äußerst stürmischen Nacht. Der erste Höhepunkt ist überschritten, aber weitere werden sowohl heute als auch morgen noch folgen.

Hier eine grafische Übersicht der Windspitzen der vergangenen Nacht (1 bis 7 Uhr, km/h): /V #Sturm #Ylenia pic.twitter.com/RcZq3Ys9dh — DWD (@DWD_presse) February 17, 2022

Germany is on high alert as storm Ylenia slams northern parts of the country.



Several schools and train lines will remain closed through the day.https://t.co/HdnhQYxmpR — DW News (@dwnews) February 17, 2022

Észak-Rajna-Vesztfália tartományban több mint ötvenezer háztartás maradt áram nélkül. A vihar még az ország déli részén fekvő Bajorországban is gondokat okoz, ott tízezer háztartásban nincs villany a magasfeszültségű vezetékek megrongálódása miatt.

Több tartományban rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el csütörtökre. Berlinben és Brandenburgban egy napra feloldották az iskola-látogatási kötelezettséget, a szülőkre bízták, hogy az aktuális út-, és időjárási viszonyok alapján eldöntsék, elküldik-e a gyerekeket iskolába.

A hurricane hits Germany! Storm Ylenia brings great destruction: The German weather service on Wednesday issued the second-highest severe weather warning for all of northern and eastern Germany as the country prepares for Storm Ylenia. Storm Ylenia is expected to bring hurricane pic.twitter.com/884FmO08mE — World News 24 (@DailyWorld24) February 17, 2022

A szövetségi meteorológiai intézet (DWD) mindenkinek azt javasolja, hogy a lehető legkevesebb időt töltsön a szabadban, és ha föltétlen el kell mennie hazulról, tartson távolságot az épületektől, állványzatoktól, villanyvezetékektől, és kerülje a fákat, parkokat. A legnagyobb német autótulajdonosi érdekvédelmi szervezet, az ADAC autóklub felhívása szerint az autózást is érdemes mellőzni.

A DWD már szerdán figyelmeztetett, hogy gyors egymásutánban két viharfront éri el Németországot, és az orkánerejű szél életveszélyes lehet. Az Ylenia várhatóan csütörtök délutánig tombol, kitéphet fákat, felkaphat tárgyakat, megrongálhat tetőszerkezeteket, vezetékeket. Az Ylenia után, pénteken, a Zeynep nevű ciklon következik, amely szintén főleg az ország északi részén okozhat gondokat. Lengyel és ír gondok A viharos szél miatt csütörtök reggelre több mint 320 ezer háztartás maradt áram nélkül Lengyelországban - olvasható a lengyel kormány biztonsági központjának (RCB) honlapján. A tűzoltóság közlése szerint az ítéletidőnek egy halálos áldozata is van. Az ország nyugati vajdaságaiban szerdától a legmagasabb, harmadfokú meteorológiai riasztás van érvényben az orkánszerű szél miatt, amelynek lökései elérik az óránkénti 120 kilométeres sebességet is. Szerda éjféltől csütörtök reggel 6 óráig a tűzoltóságot országszerte több mint 1400 alkalommal riasztották, a leggyakrabban a nyugat-lengyelországi régiókban. A tűzoltók kidőlt fákat, letört faágakat távolítottak el, több esetben megrongált háztetőket is biztosítottak. Heves viharok tombolnak Irországban, nyomukban áradások és anyagi károk, a helyi meteorológiai intézet újabb nagy vihar közeledtére adott ki figyelmeztetést - jelentették a helyi lapok. Ritka, kettős figyelmeztetés van érvényben, mert a Eunice nevű vihar nagy hevességgel követi az előző, Dudley névre kereszteltet. A Dudley már elvonult Írország felett. Óránkénti száz kilométeres sebességű széllökései komoly károkat, áradásokat és vihardagályt okoztak. A Eunice vihar azonban csütörtök este és péntek reggel érheti el az ír partokat.

