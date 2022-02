Tankolási turizmust hozott az olcsóbb magyar és lengyel üzemanyag

Magyarországon már tavaly november, Lengyelországban idén február eleje óta igyekszik a kormány hatósági intézkedéssel gátat vetni az üzemanyagárak további növekedésének.

Tekintve, hogy a világpiacon az energiaár növekvő, miáltal drágul a fűtőolaj és az üzemanyag is, az ez alól

hatósági intézkedéssel védelmet biztosító egyes uniós országok értelemszerűen „feltűnést” keltenek az ilyen intézkedéseknek híján lévő szomszédos országokban.

Az EU végül is egységes piacot és a személyek mozgásában alaphelyzetben akadálymentes határátlépést biztosít a tagállamok egymás közötti viszonylataiban. Mindez azt is jelenti, hogy például az üzemanyagok árát érintő lengyelországi intézkedés kihatása értelemszerűen nem áll meg a lengyel országhatárnál, hanem egy észszerű szállítási távolságon belül „állampolgári érdeklődést" vált ki a szomszédos régiókban is.

A sort tavaly késő ősszel a szlovákok nyitották meg, ahonnan – a magyar üzemanyagárstop bevezetése után – hirtelen nagyságrendekkel megnőtt a Magyarországra „átlátogató”, és ott mindjárt meg is tankoló gépjárművek száma.

Februárban a lengyel kormány döntött úgy, hogy az üzemanyag áfájának radikális csökkentésével megpróbálja bizonyos szint alatt tartani a tankolás költségeit, ami nem is kerülte el a más tagállambeli szomszédos régiókban élők figyelmét, és

beindult az „üzemanyag-turizmus” a lengyelországi kutak felé is.

Egy diesel-tankolásnál a szlovák vásárló literenként 25-30 centtel olcsóbb árra számíthat a hazai árszinthez képest, ami egy 50-60 literes tank megtöltésénél már 10-18 eurós (maximális esetben 6-7000 forintos) megtakarítást is jelenthet. Ha aztán erre egy-két, a csomagtartóban átvitt marmonkannával is rásegítenek, a különbség egész tetemes lehet.

Az utóbbi napokban ennek megfelelően kisebb karavánok kerekedtek fel a szomszédos szlovák településekről a lengyel Zakopánéba, Nowy Targba, Czarny Dunajecbe, Jabłonkába. Az eredmény nem is maradt el: jelentések szerint az utóbbiak körzetében található benzinkutak közül több is kifogyott tartalékaiból és átmenetileg be kellett zárniuk.

Ennek éppen ellenkezőjét kezdik mindeközben megélni egyes – lengyel határ környéki – németországi kis benzinkutaknál, ahol viszont a helybéli lakosok az utóbbi napokban beszüntették a vásárlást és inkább Lengyelországba utaztak át gyors tankolásra. Mindez a Die Welt beszámolója szerint

az érintett német kutaknál kezd immár csődhelyzetet idéző bevételkiesést eredményezni.

A lengyel hatóságok sajtójelentések szerint „tudatában vannak” a jelenségnek, és rendszeres ellenőrzésekkel igyekeznek lecsapni azokra, akik az egyszerű tankfeltöltésen felül plusz mennyiséget is begyűjtenek és kiszállítanak. Megfigyelők megjegyzik ugyanakkor, hogy a lengyel fellépés nem feltétlen marad majd minden visszhang nélkül, tekintettel arra, hogy az érvényes szabályok értelmében egy-egy személyautó elvben több, maximum 60 literes kannát is vihet magával, amelyek feltöltése alaphelyzetben nem tilos.

Ami a magyarországi kutakat illeti, a jelenségről beszámoló Euractiv-tudósítás szerint a határhoz közelebb fekvő kisebb kutak többsége túl sokáig valószínűleg nem fogja már bírni a nyomott áron történő értékesítés és a teljes árú beszerzés együttes terheit, miért is egyes vélemények szerint közülük jó pár előbb-utóbb bezárni kényszerülhet, ami nyilván csökkentő hatással lesz a térségbe áramló üzemanyag-turizmusra is.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd