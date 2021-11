WHO-főigazgató: megértem, akik aggódnak az omikron miatt, de...

Aggodalmát fejezte ki kedden Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, amiért a koronavírus új, omikron nevű variánsa miatt egyes országok általános korlátozó intézkedéseket vezetnek be, ezek ugyanis a WHO szerint nem feltétlenül szükségesek és igazságtalanul büntetik az afrikai országokat.

"Nagyon is megértem azokat az országokat, amelyek olyan variánstól védelmezik állampolgárjaikat, amelyet még nem ismerünk teljesen" - fogalmazott a főigazgató. "Ugyanúgy aggaszt viszont az is, hogy egyes tagállamok nyers átfogó intézkedéseket hoznak, amelyeket nem támaszt alá bizonyíték vagy saját tapasztalat, és amelyek csak rontanak az egyenlőtlenségeken" - tette hozzá.

Az egy héttel korábban a Dél-afrikai Köztársaságból jelentett omikron nevű vírusvariáns világszerte nagy riadalmat keltett, több ország utazási korlátozásokat rendelt el, s ezek felszínre hozták a gazdag államok nagyarányú és a fejlődő világ gyér átoltottsága közötti különbségeket is.

A WHO főigazgatója zárt ajtók mögött tartott tanácskozáson mondott, honlapján közzétett beszédében sürgette a szervezet 194 tagországát, hogy hozzon

"észszerű és arányos"

intézkedéseket.

Az egészségügyi miniszterek háromnapos WHO-tanácskozásán kedden a namíbiai küldöttség csalódását fejezte ki a dél-afrikai térség országaival szemben elrendelt utazási korlátozások miatt.

"Ez az utazási korlátozás nem tudományos érveken vagy a WHO alapokmányán, hanem politikán alapuló, reflexszerű reagálás" - áll a delegáció állásfoglalásában.

Tanzánia az utazási korlátozások azonnali feloldását sürgette.

Leslie Norton, Kanada genfi ENSZ-nagykövete országa köszönetét fejezte ki a dél-afrikai vezetés és a tudósok átlátható nemzetközi együttműködéséért.

"Minden intézkedésnek a kockázattal arányosnak, időben korlátozottnak kell lennie, és úgy kell őket alkalmazni, hogy tiszteletben tartsák az utazók méltóságát, az emberi jogokat és szabadságjogokat" - írta közleményében a WHO.

Az egészségügyi világszervezet ismételten emlékeztetett arra is, hogy "a nemzetközileg fontos utazásoknak" - így a humanitárius és sürgősségi célú utazásoknak, a hazatelepítéseknek és a fontos javak szállításának - továbbra is elsődlegességet kell élvezniük.

A WHO szerint az utazásokra vonatkozó általános tilalmak nem fogják megakadályozni az omikron variáns terjedését. A szervezet szerint ezek az intézkedések ráadásul kedvezőtlen hatással lehetnek a nemzetközi egészségügyi erőfeszítésekre a világjárvány közepette, ha elrettentik az országokat attól, hogy közkinccsé tegyék a járványügyi és szekvenálási adatokat.

Az ENSZ egészségügyi szakosított szervezete ugyanakkor az utazások elhalasztását javasolta a nagyobb kockázatnak kitett embereknek - így a hatvan év felettieknek, valamint a más betegségben például szívbetegségben, daganatos megbetegedésekben és cukorbetegségben - szenvedőknek.

A WHO felszólított minden utazót az éberségre: olttassa be magát, és az oltástól függetlenül tartsa be az közegészségügyi előírásokat, viseljen maszkot, tartsa be a fizikai távolságtartás szabályait és kerülje a zsúfolt, nem kellőképpen szellőztetett helyiségeket.

