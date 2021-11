Terjednek a csoportos rablások Amerika-szerte

Amerikai nagyvárosok tarthatnak igazán a csoportos rablásoktól: hétfőn a Nordstrom egy üzletéből vitt el 18 rabló több ezer dollár értékű árut azt követően, hogy az előző hétvégén egy San Francisco környéki városban törte be egy csapat egy ékszerüzlet kirakatát, majd az onnan kivett áruval elmenekült. Pénteken a San Franciscó-i United Square több üzletét támadták meg így: a Louis Vuitton és a Burberry mellett kannabiszárusokat és más boltokat is kiraboltak. Szombaton egy másik Nordstrom-boltot támadtak meg San Franciscóban, a nagyjából 80 elkövető tíz autóval távozott. Eddig három gyanúsítottat tudtak elfogni.

Nem csak Kaliforniában arat ugyanakkor ez a módszer a CNN cikke szerint: a múlt héten egy chicagói Louis Vuitton üzletből is több mint 100 ezer dollár értékben vittek el táskákat és egyéb termékeket.

Nem erednek utánuk teljes erőbedobással

A szakértők szerint az ok abszolút nem a pandémiában keresendő, több oka van annak, hogy ilyesmi gyakran történik mostanában. Először is a bűnüldözés nem feltétlenül az ilyen típusú bűncselekmény felderítését priorizálja. A támadók maszkot, álarcot viselnek, ami nehézzé teszi azonosításukat, és ha el is kapnak közülük néhány elkövetőt, nekik sem kell komoly következményekre számítaniuk.

A rendőrségnek nincsenek is megfelelő erőforrásai, hogy a banditák után eredjenek, valamint a jelen helyzetben nem is igazán éri meg nekik. mivel a túlzsúfolt börtönökbe jó esélllyel úgysem kerülnek be az elkövetők.

Kicsi a büntetés és ideális az időzítés

A kisebb bűncselekményekkel kapcsolatos, pénzbeli bírságok mértéke jelenleg olyan alacsony szintre került, hogy szó szerint megéri kirabolni egy üzletet, mert még ha a bírságot be is fizetik, a vállalkozás még mindig jövedelmező. Sokszor bűnszervezetek bérelik fel az ilyen csoportos rablásokban szereplő, kisstílű bűnözőket.

Egyszerűen fogalmazva: gyors és könnyű a munka, kis rizikóval.

Ilyenkor, az ünnepek előtt ráadásul az üzletek nagyobb készleteket halmoznak fel, szóval a rablóknak lesz miből válogatni. Nem csak ilyenkor fordulnak elő ugyanakkor ilyen típusú bűncselekmények, hiszen a többi előny máskor is fennáll.

Könnyű eladni a zsákmányt

Az eltulajdonított áruknak általában nincs sorozatszámuk, így nehéz lenne megtalálni, hova kerülnek. Az interneten számos lehetőséget találhatnak az elkövetők a továbbértékesítésre, de nem is kell ezt az utat használniuk: bolhapiacokon, second hand boltokban is megszabadulhatnak a zsákmánytól. Az ördögi kör miatt sok bolt bezár vagy átköltözik egy másik helyszínre, az érintett üzletek biztosítási költségei, valamint a biztonsági cégek által kért tarifa nő, amit a márkák áthárítanak a vásárlókra.

Nyitókép: Youtube