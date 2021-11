Mint arról az Infostart is beszámolt, a katasztrófa pénteken a fesztivál helyszínéül szolgáló NRG Parkban péntek este fél kilenc körül következett be. Épp Travis Scott, a Grammy-díjra jelölt rapper és producer volt a színpadon, amikor a mintegy 50 000 fős (teltházas) nézőtéren a rajongók a színpad felé nyomultak. Többen elájultak, volt, akit agyontapostak, mások szívrohamot kaptak. A legfrissebb hírek szerint 25 embert szállítottak kórházba, másokat a helyszínen látott el az egészségügyi szolgálat. Szombaton 13-an még mindig kórházban voltak.

Azóta kiderült, az áldozatok fiatalok voltak: a houstoni polgármester, Sylvester Turner szombaton azt mondta újságíróknak: ketten 14 és 16 évesek, ketten 21 évesek, másik kettő 23 éves, a hetedik pedig 27 éves. A nyolcadik áldozatot egyelőre nem azonosították - írta a Reuters.

A város tűzoltóparancsnoka, Samuel Pena elmondta, hogy több összeesett és elájult koncertlátogatót is újra kellett éleszteni egy, a kábítószer-túladagolás elleni gyógyszerrel. Köztük volt egy biztonsági tiszt, akinek a jelek szerint egy koncertlátogató adott be injekciót a nyakába. A koncertre gyülekező nézősereg. (Photo by Omar Vega/FilmMagic/Getty Images)

A houstoni városi rendőrfőnök, Troy Finner elmondta, hogy osztályán gyilkossági és kábítószer-nyomozók indítottak nyomozást, miután több kikérdezett ember is beszámolt a tűszúrásos és kábítószeres esetekről.

Egyelőre nem tudják a hatóságok, hogy a fentieknek volt-e köze a tömeg színpad felé nyomulásában, ami aztán a tragédiához vezetett.

Megpróbálták leállítani a koncertet

A buliról sokatmondó felvételek kerültek nyilvánosságra. Az egyiken a mentőautók tetején táncolnak rajongók, egy másikon az egyik kameraállványra felmászó fiatalok próbálják kiabálva leállítani a show-t, felhívva a figyelmet, hogy odalenn nagy baj van.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy úgy érezték, túl sok ember van összezsúfolódva. Egy férfi fesztiváltermékeket szeretett volna venni, de olyan nagy tömeg volt, hogy úgy érezte, szinte levegőt sem kap. Kaotikusnak írta le a helyzetet. Egy másik férfi arról beszélt, hogy rengeteg ittas és "őrülten viselkedő" ember volt a közönség tagjai között. Megint mások megemlítették, hogy a tömeg mintegy fele 21 éven aluli volt, és sokan dobáltak mindenféle tárgyakat. Egy 17 éves fiatal szerint pedig a tragédia előtt érezni lehetett a "bomlasztó viselkedés" elharapózását.

“There is somebody dead.”



“Stop the show. Stop the show. Stop the show.”



And the #AstroWorld show continuedpic.twitter.com/uHJKGiSosX — David Leavitt (@David_Leavitt) November 6, 2021

tw/// astroworld



the screams for help oh my God pic.twitter.com/W1RMyxbE2z — ★Reena★ (@harujukoo) November 6, 2021

These were the people trying to escape being trapped at #AstroWorld pic.twitter.com/bxjeVNHTAB — Eric Daniels (@azdaniels) November 6, 2021

A Twitteren szombaton közzétett 90 másodperces videóban Travis Scott azt mondta, hogy a színpadon egyszerűen nem tudta elképzelni a helyzet súlyosságát, és azt írta, "teljesen lesújtotta" az eset.

A többnapos fesztivál programjait lemondták.

Nyitókép: Alex Bierens de Haan/Getty Images