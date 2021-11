Klímatudatosságra nevelhet az egységes tömegközlekedési jegyrendszer

Tizenöt éve születtek róla az első tervek, október 26-ától pedig már használható a Klimaticket névre hallgató konstrukció: 1267 euróba, közel 400 ezer forintba kerül használata egy évre, ami 365 napra leosztva 3,5 eurós, azaz 1275 forintos költséget jelent. A cél az, hogy minél több osztrákot arra bírjanak rá, hogy autója helyett a klímabarátabb közlekedési formákat használja.

Az osztrák tömegközlekedés már így is népszerű: megbízható, a jegyvásárlás egyszerű és az árak is vonzók, írja a CNN. Nem is utazik semelyik másik európai nép annyit vonattal, mint az osztrákok - a svájciakat kivéve -, de így is csak az utazások 16 százaléka történik tömegközlekedéssel. A Klimaticket ezen változtathat: az biztató, hogy az indulás napján akkora érdeklődés támadt a rendszer honlapja iránt, hogy az összeomlott.

Jelentős megtakarítást kínál

Hasonló kártyák léteznek már a kontinensen: ezek birtokosai bármilyen járművet használhatnak. Az osztrák koncepció erőssége az árban rejlik:

ugyanez a szolgáltatás Hollandiában ugyanis 3066 euróba kerül.

"A Klimaticketben többek között az tetszik, hogy minden tömegközlekedési eszközön érvényes. Ezt a koncepciót máshol is alkalmazni kellene, mivel így nem kell többféle jegyet vásárolni" - mondta a CNN-nek Andy Brabin, az európai vasúti utazások szakértője. Véleménye szerint a koncepció forradalmi, mivel könnyebbé teszi a spontán utakat, és az árak miatt sem kell aggódnia annak, aki él a lehetőséggel.

240 millió euróba került a koncepció kidolgozása, évi működtetése 150 millió euró, ugyanakkor Ausztria azt reméli, a 2040-re kitűzött klímasemlegességi cél elérésében nagy támogatást jelent majd a Klimaticket.

Harc volt a koncepció körül

Az osztrák kormány 2030-ig szóló mobilitási koncepciójának célja, hogy 2040-re a személygépkocsi-használatot az évente megtett összes kilométer 70 százalékáról 54 százalékra csökkentse, ugyanakkor a tömegközlekedés arányát 27 százalékról 40 százalékra növelje, az aktív utazást, azaz a gyaloglást és kerékpározást 3 százalékáról megduplázza.

A terv szerint egy elektromos vonaton utazó utasnak ugyanazon út megtételéhez egy elektromos autó által felhasznált energia mindössze 55 százalékára van szüksége, ami azt jelenti, hogy a széndioxid-kibocsátás nagymértékű csökkentése már viszonylag kis százalékos, fenntarthatóbb utazási módokra való átállással is elérhető.

A Klimaticket létrejötte közel kétéves politikai pengeváltások eredménye, sok kompromisszummal: a Zöld Párt eredetileg legfeljebb 1-2 eurós napi költségen akarta a rendszert létrehozni, ráadásul többek között Bécs is későn csatlakozott a rendszerhez, ami komoly kételyeket teremtett a tervezés kezdeti szakaszában. Az utolsó pillanatban azonban valóban országossá vált a rendszer, amelyben már járműtől és útvonaltól függetlenül nem kell a jegyvásárlás miatt aggódni.

Tudatosabbá tesz

Van még egy fontos eleme a Klimaticketnek: igyekszik felhívni az utasok figyelmét arra, hogy utazásaik kapcsán kibocsátásban gondolkodjanak. Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy egy kis ország tudta sikerrel elindítani a programot.

"Két dologra van szükség ahhoz, hogy egy ilyen kezdeményezésbe belevághassunk: sűrű hálózatra, gyakran közlekedő járatokkal. Ausztria nagy összegeket fektetett be a fő vasúti folyosók kapacitásának kiépítésébe, hogy több gyors távolsági járatot, valamint rendszeresen közlekedő, regionális járatokat tudjon fogadni a városi régiókban a növekvő teherforgalom mellett. Ezáltal

készen állnak a nagyobb utasszámra,

vagy épp kiépítik az ahhoz szüksége hálózatot" - mondja Keith Barrow, a Today's Railways Europe vasúti magazin főszerkesztője. A szakértő szerint Hollandia vagy Németország is sikerrel indíthatna hasonló hálózatot.

Az osztrák siker a peremvidékeken múlik majd: Graz vagy Bécs körzetében biztosan siker lesz a Klimaticket, de a kiesőbb városkák vasúti vonalai közül jó pár megszűnt. A másodlagos vonalakon is van ugyanakkor lehetőség a járatok indítása mellett a környezetszennyezőbb dízelmozdonyok cseréjére: ezzel együtt a Klimaticket egy olyan láb lehet a klímasemlegességig vezető úton, amely fontos szereppel bír.

Nyitókép: Pexels