Az EU elfogadja az Egyesült Királyság védettségi igazolványát

Az Európai Bizottság egyenértékűségi határozatot fogadott el Örményországgal és az Egyesült Királysággal a koronavírus elleni védettséget igazoló okmányok kölcsönös elfogadásáról, ezzel a két ország csatlakozott a koronavírus-járvány elleni küzdelmet célzó uniós rendszerhez - erről tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön.

A határozat értelmében az Egyesült Királyság és Örményország illetékes hatóságai által kiállított Covid-tanúsítványok egyenértékűek az EU digitális Covid-igazolványával, az általuk kibocsátott tanúsítványokat mostantól ugyanolyan feltételekkel kell elfogadni az EU tagországaiban, mint az uniós igazolást. Ezzel egyidejűleg a két ország megállapodott abban, hogy

Az intézkedésre azért is vártak nagyon a britek, mert az EU-ban egyre több ország tesztet írt elő a brit turisták számára múzeumokba, éttermekbe való belépéshez, lévén nem volt egyenértékű az ottani védettségi igazolás az unióssal, amelyet elfogadnak ezeken a beltéri helyeken.

Good news for travellers to the UK and Armenia!



Today, we adopted two new decisions certifying that COVID-19 certificates issued by these two countries are equivalent to the EU Digital COVID Certificate.



45 countries in four continents are connected to the EU system. pic.twitter.com/9qyMHV19xa — European Commission ?? (@EU_Commission) October 28, 2021