Tűz adta az utolsó döfést a borzalmas menekülttábornak

Leégett számos, az Égei-tengeren található görög Számosz szigeté, a Vathy kikötőben található túlzsúfolt menekülttábor szomszédságában található rögtönzött sátor, amelyeket a táborba be nem férő menekülteknek állítottak fel.

A menekülttábort nemsokára bezárják, a mostani eset sietteti ezt a folyamatot. Személyi sérülésről vagy súlyos kárról nem érkezett jelentés - írt az AP jelentése alapján az Euronews.

A hatóságok szerint a tűz a táboron belül néhány elhagyatott épületben keletkezett, és sikerült ellenőrzés alá vonni.

Families with strollers and suitcases, packed for the move tomorrow leave the camp. There are children screaming. The fire patrol is on site. Police also at scene. Fire in the right part of the jungle. /2 pic.twitter.com/lX5hun0Dcu — Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) September 19, 2021

550 migránst evakuáltak egy, a tábor bejáratához közeli üres telekre, míg 10 kísérő nélküli kiskorút áthelyeztek a sziget új létesítményébe - egy zárt befogadótáborba, amelyet szombaton nyitottak meg. Szerdáig be kell fejezni az összes migráns áthelyezését az új, 43 millió eurós létesítménybe.

A meglévő táborban egykor akár 7500 migránst is elszállásoltak, denagyon rossz körülmények között - ezt Notis Mitarakis migrációs és menekültügyi miniszter is elismerte szombaton, az új tábor megnyitása után.

Here is shot from the Vathy RIC in Samos, last November, which I visited moments after the location was affected by an earthquake and a fire. I was beyond shocked by the truly atrocious living conditions there. In my opinion far worse than Moria, despite lack of press attention. pic.twitter.com/OchhjJ0Aak — Niko Efstathiou (@NikoEfst) September 18, 2021