Több mint tízezer haiti menekült lakik egy híd alatt Texasban

A Joe Biden amerikai elnök és adminisztrációja számára egyre kellemetlenebb humanitárius és politikai válságot jelentő eset során a haiti menekültek között találtak még kubai, venezuelai és nicaraguai migránsokat is.

A Mexikót Dél-Texasszal összekötő Del Rio Nemzetközi Híd alatt éjszakázó menekültek vékony pokrócok alatt alszanak, és csak néhányan vertek fel kisebb sátrakat.

A Reuters tudósítása szerint további migránsok érkezése várható, akik hosszú és gyötrelmes utat tesznek meg Mexikón, valamint Közép- és Dél-Amerika országain keresztül. A határőrök a mexikói-amerikai határ mindkét oldalán megerősítették, hogy a migránsok túlnyomó többsége Haitiról érkezett.

Számos migráns elmondta a Reutersnek, hogy

a WhatsApp okostelefonos alkalmazáson keresztül más haiti menekültek által megosztott információkat felhasználva követik a biztonságos útvonalakat,

hogy elkerüljék a mexikói hatóságokat.

James Pierre 28 éves haiti menekült a Texas állambeli Del Rióban a Reuters munkatársának megmutatta azt a migránsok között köröztetett, 15 állomást tartalmazó mexikói útvonalat, amely a Rio Grande folyó partján, Ciudad Acuna mexikói határvárosban ér véget.

"Akik már előrébb járnak, telefonon küldik az útbaigazítást. Én is segítettem a mögöttem járó embereknek" – mesélte James Pierre. Ennek ellenére

napokig eltévedt a hegyekben, csak vízen és gyümölcsön élt.

Jovenel Moise korábbi haiti elnököt július 7-én gyilkolták meg, majd augusztusban először egy, a Richter-skála szerinti 7,2-es erősségű földrengés, majd egy trópusi vihar sújtotta a karibi szigetországot.

Bruno Lozano, a texasi Del Rio város polgármestere elmondta, hogy a híd alatt alvó migránsok száma több mint kétezerrel nőtt csütörtökön, a reggeli 8 200-ról estére 10 503-ra növelve összlétszámukat.

A híd alatti táborban lévő migránsok túlnyomó része férfi, de szoptatós anyákat és kisgyerekeket is lehet látni.

A Reuters munkatársa személyesen látta, hogy migránsok százai gázoltak át a két országot elválasztó, sekély Rio Grande folyón vissza Mexikóba, hogy feltöltsék legfontosabb készleteiket, amelyeket állításuk szerint nem kapnak meg az amerikai oldalon.

Illegal aliens continue to flood across the border. Over 8,000 were under the Del Rio International Bridge as of this morning!



My team was sent this video by a law enforcement official on the ground in Del Rio. This disaster was caused by Joe Biden. #BidenBorderCrisis pic.twitter.com/zunmN93JA5 — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) September 16, 2021

Két haiti migráns megerősítette a Reutersnek, hogy amerikai tisztségviselőktől meleg ételt kaptak csütörtök este, de egy 32 éves, Paul Marie-Samise nevű haiti migráns azt mondta, hogy ő lemaradt erről.

Az időjárási előrejelzések szerint a napi csúcshőmérséklet 38 Celsius fok felett marad a környéken a következő napokban.

Az amerikai határőrség csütörtöki közleménye szerint növelik a Del Rio-i határőrség létszámát, valamint ivóvizet, törölközőt és mobil WC-ket osztottak ki a migránsok között, akik egylőre arra várnak, hogy átszállítsák őket az amerikai határőrség létesítményeibe.

A januárban hivatalba lépett, demokrata párti Joe Biden elnök humánusabb eljárást ígért a bevándorlókkal szemben, mint elődje, Donald Trump korábbi elnök, akinek republikánus párttársai azonnal példaként hozták fel a migránstábort, mint annak bizonyítékát, hogy Biden elnök bevándorlási politikája egyre több migránst vonz az Egyesült Államokba.

"Ez lesz, ha nyitott határokat tartunk fenn. Ez egyáltalán nem nevezhető humánusnak vagy együttérzőnek" – nyilatkozta Ted Cruz texasi republikánus szenátor a Twitter mikroblogon közzétett, a híd alatt rögzített videójában.

I am on the ground in Del Rio, Texas tonight. As of this moment, there are 10,503 illegal aliens under the Del Rio International Bridge.



This manmade disaster was caused by Joe Biden. #BidenBorderCrisis pic.twitter.com/VpzkrH1zyb — Ted Cruz (@tedcruz) September 17, 2021

A Greg Abbott texasi republikánus kormányzó által vezetett tagállami kormányzat korábban már letartóztatott illegális migránsokat, és saját határkerítés felépítését tervezi, miután Biden elnök leállította Trump elnök egyik legfontosabb politikai projektjét. Greg Abbott csütörtöki Twitter-üzenetében bejelentette, hogy alá fogja írni azt a törvényjavaslatot, amely 3 milliárd dollárra növelné a texasi határőrség működési költségvetését. "Megpróbáljuk helyrehozni Biden elnök kudarcát" - hangsúlyozta Abbott kormányzó.

10,503 illegal aliens are under this bridge tonight because Joe Biden made a political decision to cancel deportation flights to Haiti.



The Border Patrol is overcapacity. It’s indefensible, it’s inhuman, and it was entirely caused by Biden & Harris. #BidenBorderCrisis pic.twitter.com/LmWV52nmJc — Ted Cruz (@tedcruz) September 17, 2021

A szerdán közétett kormányzati statisztikák szerint az amerikai hatóságok csak augusztusban több mint 195 ezer migránst tartóztattak le az amerikai-mexikói határon. Ez enyhe csökkenést jelent a júliusi adatokhoz képest, de még így is az elmúlt 20 év legmagasabb értéke.

Now why would the FAA do this? #BidenBorderCrisis https://t.co/HOZDKkpmRE — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) September 17, 2021

Biden elnök még hivatali idejének legelején megszüntette Trump elnök számos korábbi bevándorlási intézkedését, ugyanakkor érvényben hagyta azt a koronavírus-járvány miatt bevezetett kitoloncolási szabályozást, amely a jelenlegi adminisztráció számára lehetővé tette, hogy villámgyorsan visszafordítsák a mexikói-amerikai határt illegálisan átlépő legtöbb migránst.

Egy amerikai szövetségi bíró ítélete szerint a szabályozást mostantól nem lehet alkalmazni családokkal szemben. A bírói ítélet 14 nap múlva lép hatályba, és a Biden-adminisztráció még fellebbezhet.

Nyitókép: Forrás: Twitter