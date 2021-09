Veszélyben egy mintaszerű stratégia a vírussal való együttélésre

A múlt héten megduplázódott az új koronavírusos megbetegedések száma Szingapúrban, egészen 1200 esetig emelkedve. Lawrence Wong, a szingapúri koronavírus munkacsoport vezetője azt mondta, hogy nemcsak a napi megbetegedések száma aggasztja a szingapúri kormányt, hanem a vírus terjedésének üteme is, olvasható a CNN cikkében.

"Más országok tapasztalataiból tudjuk, hogy amikor az esetszámok ilyen meredeken emelkednek, sokkal több ember kerül az intenzív osztályokra, és sokkal több ember fog belehalni a vírusba" - mondta.

Zéró toleranciától a nyitásig

Szingapúrban a zéró koronavírus elvet alkalmazták a pandémia kezdeti időszakában igen szigorú korlátozásokat életbe léptetve: határaikat lezárták, távolságtartást kértek a lakosságtól és az éttermeket is bezárták. Júniusban azonban ezt felváltotta a koronavírussal való együttélés, amelynek jegyében már inkább oltással és a kórházban kezeltek számának figyelemmel követésével, mintsem az emberek életére nagy hatást gyakorló korlátozásokkal próbálják a vírust kordában tartani.

"A rossz hír az, hogy a koronavírus talán soha nem tűnik el"

- írták akkor egy véleménycikkben. "A jó hír az, hogy normálisan lehet élni vele a környezetünkben."

Magas átoltottság

Szingapúr a világ egyik legmagasabb átoltottságával büszkélkedő országa, lakosságának 80 százalékát immunizálta. A múlt hónapban megkezdték a korlátozások enyhítését is, a gyülekezés már öt főig engedélyezett és lehet éttermekben enni.

A delta kitörésének hatására azonban a további nyitást elnapolják, szigorú kontaktkutatást vezetnek be újra, és a gócokat elzárják a társadalom többi részétől. A nagy rizikójú munkahelyeken dolgozókat is gyakrabban tesztelik: hetente az eddigi kéthetente helyett. A kötelezően tesztelendők körét ki is bővítik a kereskedelemben, kiszállításban és tömegközlekedésben dolgozókkal. Szerdától tilos a munkahelyi gyülekezés, és arra kérik a lakosságot, ne menjen társas eseményekre.

A korai nyitás veszélyes

Szingapúr esete figyelmeztetés lehet azoknak az országoknak, amelyek máris a vírussal való együttélésre akartak átállni. Az ausztrál Új-Dél-Walesben és Victoriában milliók élnek hónapok óta lezárások közepette, de a deltát ezzel sem lehet megállítani. Az országban 70 százalékos átoltottságnál tervezik a nyitást, bár jelenleg alig haladja meg az immunizáltak aránya a 38 százalékot. Egyes helyi vezetők azonban ellenzik a határok megnyitását a jelenlegi körülmények között. - hiszen egyes területeken a koronavírusos esetek száma jelenleg nulla, ők joggal félnek a helyzet változásától.

"Nálunk él jelenleg a világ egyik legszabadabb, legnyitottabb, legizgalmasabb közössége, és ezt szeretnénk megőrizni, amíg beoltjuk a lakosságot"

- mondta augusztus 30-án Mark McGowan nyugat-ausztráliai vezető. "Idő előtt beengednünk másokat őrültség" - tette hozzá.

Egyes járványügyi szakemberek szerint ha a korlátozásokat azelőtt enyhítik, hogy a veszélyeztetett közösségekben elég magas lenne az oltási arány, az katasztrofális következményekkel járhat.

