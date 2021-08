Megvan az új, hosszú távú gázvásárlási megállapodás Oroszországgal – íme a részletek

Megállapodás született az Oroszországtól való újabb hosszú távú gázvásárlási megállapodás minden részletéről – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután hétfőn Szentpéterváron megbeszélést folytatott Alekszej Millerrel, a Gazprom igazgatótanácsának elnökével.

"Minden kérdésben megállapodtunk, arra kezet fogtunk, így már csak a megállapodás szövegezése van hátra. Erre szeptemberben sor kerül, és szeptember végéig a hosszú távú gázvásárlási szerződésünk aláírásra kerül" – mondta Szijjártó.

Ennek a szerződésnek az alapján indul majd meg a gázszállítás október elsejétől Magyarország irányába.

Elemi fontosságú hazánk energiaellátásának hosszútávú biztosítása – jelentette ki a Facebookra feltöltött videójában Szijjártó Péter, megjegyezve, hogy a földgáz továbbra is fontos szerepet fog játszani ebben. Európában is növekszik ezen energiahordozó szerepe, a kontinensen tavaly is rekordmennyiség fogyott belőle.

A Gazprom folyamatosan növeli európai eladásait, és továbbra is fontos szerepet játszik a Magyarország ellátásában is azzal, hogy az 1995-ben kötött és most lejárt gázvásárlási szerződést egy újjal tudták felváltani – mondta a magyar tárcavezető.

E megállapodás 10 plusz 5 évre szól, az első 10 év után van lehetőség a vásárolt mennyiség módosítására, adott esetben csökkentésére.

A 15 éves szerződés éves szinten 4,5 milliárd köbméternyi gáz vásárlására vonatkozik.

A Gazprom két útvonalon fogja szállítani: évi 3,5 millió köbmétert dél felől, az október elsején megnyíló szerb-magyar interkonnektoron keresztül, a fennmaradó mennyiséget Ausztria irányából.

“Jóval kedvezőbb áron kapja az ország most a gázt, mint az eddigi szerint. Ez az ár lehetővé teszi a rezsicsökkentés vívmányainak fenntartását, vagyis azt, hogy a magyarok fizessék az egyik legalacsonyabb rezsiszámlát Európában” - mondta Szijjártó Péter.

