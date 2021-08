Ezrek menekülnek a tűzvész elől Athénból – videó

Több ezer lakos menekült el a görög fővárosból és környékéről péntek reggelre az Athéntól északra negyedik napja tartó erdőtüzek elől a hőséghullám közepette. A csütörtökről péntekre virradó éjjel igyekeztek megakadályozni a görög tűzoltók, hogy a tűz elérje a sűrűn lakott területeket, az elektromos berendezéseket és létesítményeket, valamint a történelmi görög helyszíneket.

Az Athéntól észak-keletre fekvő Évia szigetén

a parti őrség kiterjedt mentőakcióba kezdett járőrhajókkal, magáncsónakokkal és kirándulóhajókkal. Az éjszaka folyamán mintegy 631 embert evakuáltak a szigetről.

A szárazföldet perzselő hőhullám hatására a tűzvész végigsöpört a fővárostól 20 kilométerre északra fekvő erdőségeken, ahol rengeteg otthon vált a tűz martalékává. A több száz tűzoltó földbe ásott árkokkal próbálta megtörni a tűz útját, közben tömlőkből locsolva a lángokat.

Lezárták a forgalom elől az ország egyik legfontosabb autópálya-szakaszát, amely Athént köti össze az északi országrésszel, mivel a katasztrófavédelem az úttestet próbálta tűztörő akadályként használni a lángok megfékezésére. Hajnalban újra felszálltak a vízszállító repülőgépek is, de addigra a szikrák és az izzó fenyőtobozok miatt több helyen átterjedt a tűz az autópálya másik oldalára is. Varibobi, 2021. augusztus 4. Erdőtűzben kiégett autó maradványai Athén északkeleti külvárosában,Varibobiban. A rendkívüli aszállyal sújtott Görögországban 30 éve nem látott hőhullám tombol, néhány helyen a hőmérséklet a 43 Celsius-fokot is meghaladja. MTI/AP/Thanászisz Sztavrakisz

Több hivatásos és önkéntes tűzoltót égési sérülésekkel kórházba kellett szállítani – adtak tájékoztatást görög egészségügyi tisztségviselők.

Csaknem 60 falut és települést kellett kiüríteni Dél-Görögországban csütörtökön és pénteken kora reggel, mert az előrejelzések szerint továbbra is erős szelek várhatók az országban.

Az Évia szigetén tomboló tűzvész mellett több helyen erdő- és bozóttüzek pusztítanak a Peloponnészoszi-félsziget dél-nyugati részén is, ahol sikerült megállítani egy tüzet, mielőtt elérte volna az ókori olimpiai játékok szülővárosának, Olümpiának az emlékműveit.

Ugyancsak megmenekült az egykori görög királyi uralkodó család által használt, Athén mellett fekvő nyári üdülőkastély.

A Franciaországból, Romániából, Svédországból és Svájcból érkező tűzoltó csapatok, vízszállító repülőgépek, helikopterek és egyéb járművek terv szerint pénteken és a hétvége folyamán érkeznek a helyszínre. A ciprusi tűzoltó egységek és repülőgépek már Görögországban vannak.

Mindeközben az Európai Unió (EU) felgyorsította a segélynyújtást a tűzvészek által sújtott délkelet-európai országok részére. A hőhullám halálos tüzeket okozott Törökországban és a térség más országaiban is.

„Elsődleges célunk mindig az emberi élet védelme, amelyet az ingatlanok és ingóságok védelme, valamint a természeti környezet és a kritikus infrastruktúra védelme követ. Sajnos ilyen körülmények között

a fenti célok egyidejű teljesítése egyszerűen lehetetlen”

– nyilatkozott Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök egy csütörtök esti televíziós beszédben. Az erdőtüzek szerinte a "klímaváltozás valóságát" bizonyítják.

A több mint ezer tűzoltót a görög hadsereg katonái és önkéntesek csapatai segítik a csaknem húsz vízszállító repülőgép és helikopter mellett az országban tomboló öt nagyobb tűzvészben – tájékoztatott a görög tűzoltóság vezetése.

Nyitókép: Jánisz Koleszidisz