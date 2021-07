Tovább nőtt az áldozatok száma és van, ahol még nem csökken a veszély a nyugat-európai ítéletidő után – videó

A németországi Rajna-vidék-Pfalzban, az áradások által leginkább érintett tartományban 117-re nőtt a halálos áldozatok száma, és 749-en sérültek meg – közölte Verena Scheuer, a koblenzi rendőrség egyik szóvivője.

Észak-Rajna-Vesztfáliában a legfrissebb adatok szerint 47-en vesztették életüket az ítéletidőben, míg Bajorországban egy ember halt meg a hétvégi áradásokban.

Armin Schuster, a polgárvédelmi hivatal vezetője védelmébe vette a német katasztrófavédelmi rendszert, amely a bírálatok kereszttüzébe került a történtek után. A tisztségviselő a ZDF német közszolgálati televízió híradójában hangsúlyozta: a figyelmeztető rendszer viszonylag jól vizsgázott. Schuster szerint a legfőbb gond az, hogy sokszor még fél órával előtte is képtelenség megmondani, hogy hol, mekkora mennyiségű csapadék várható. Az árvíz sújtotta észak-rajna-vesztfáliai Bad Münstereifel település központja 2021. július 18-án. MTI/AP/DPA/Oliver Berg

A német meteorológiai szolgálat szerint hétfőn mindössze elszórt záporokra lehet számítani az ország északi részén, és a délebbre fekvő területeken is többnyire kedvező időjárás várható. Csak a Dunától délre fordulhatnak elő hevesebb esőzéssel járó zivatarok.

Horst Seehofer német belügyminiszter a nap folyamán felkeresi a katasztrófa sújtotta térségeket, hogy ellenőrizze a helyszínen zajló munkákat. A belügyminisztérium alá tartozó polgári- és katasztrófavédelmi szervezet 2500 segítője van bevetésben az érintett tartományokban.

This bird‘s eye view on the scale and severity of the flooding im Germany is frightening.

We need a discussion on prevention and mitigation - on how a new fiscal policy can push for investment to improve infrastructure and to reduce emissions.

pic.twitter.com/ZHw3PCUWtj — Philipp Heimberger (@heimbergecon) July 19, 2021