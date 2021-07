EP: az új magyar törvény sérti az uniós értékeket, elveket és jogszabályokat

A 459 szavazattal, 147 ellenszavazat és 58 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásukban az EP-képviselők az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az Európai Unióról szóló szerződésekben és az unió belső piacáról szóló jogszabályokban rögzített jogok egyértelmű megsértéseként írták le a magyar gyermekvédelmi törvényt.

Kijelentették: a törvény "egy újabb szándékos és előre kitervelt lépés az alapvető jogok fokozatos leépítése felé", miközben az államilag támogatott LMBT-ellenesség és a félretájékoztatási kampányok a magyar kormány politikai cenzúrájának eszközeivé váltak. Az emberi jogok ilyen megsértése egy szélesebb körű politikai terv részét képezi, amelynek célja a demokrácia és a jogállamiság lebontása a médiaszabadsággal együtt. Ezt az uniós értékek rendszerszintű megsértésének kell tekinteni - húzták alá.

Véleményük szerint az uniós jog megsértése folyamatának legutóbbi állomásai között szerepel például az Alaptörvény 2020. decemberi módosítása is, amelyben rögzítették, hogy "az anya nő, az apa pedig férfi", szerepel továbbá a transznemű és interszexuális emberek nemének jogi elismerésének tiltása. A képviselők emellett elkötelezettségüket fejezték ki a gyermekek jogainak védelme mellett, és kijelentették, hogy a gyerekek érdekeinek teljes körű tiszteletben tartását az LMBT-ellenesség és a gyűlölet szítása helyett az elfogadás ösztönzésének és a sokszínűség támogatásának kellene vezérelnie.

A képviselők felszólították az Európai Bizottságot, hogy "a magyar LMBT-ellenes jogszabály" ügyében indítson kötelezettségszegési eljárást és használjon ki minden eljárási eszközt az Európai Unió Bíróságán, például vezessen be ideiglenes intézkedéseket vagy szabjon ki bírságot meg nem felelés esetén. A tagállamokat pedig arra kérték, hogy ha az uniós bizottság nem lép, akkor maguk terjesszék az ügyet az uniós bíróság elé, és nyújtsanak be államközi kérelmet a strasbourgi székhelyű Európa Tanács égisze alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságához.

Az Európai Parlament március 11-én az Európai Uniót az LMBT-szabadság zónájának nyilvánította.

Az állásfoglalás a magyar jogszabály mellett horvátországi fejleményekre is felhívja a figyelmet. Horvátországban a Függetlenek Hídja (Most nezavisnih lista) nevű párt terjesztett elő javaslatot arról, hogy "az LMBT-propaganda gyermekek körében való terjesztésének tilalmát" építsék be a parlament által jelenleg tárgyalt jogszabályokba.

