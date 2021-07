Bécs szigorít a járványszabályokon

Az osztrák főváros vezetése a koronavírus delta-variánsának veszélye miatt döntött úgy, hogy nem veszi át az összes, országos szinten érvényes enyhítést – írta az Index a volksgruppen.ort.at alapján Hiába enyhültek tehát Ausztriában jelentősen július elsején az országos járványellenes korlátozások, Bécsben éppen hogy szigorítottak is a szabályokon.

Bécsben, ha például étterembe vagy strandra megy a család, már a 6 évnél idősebb gyerekek esetében is bizonyítani kell, hogy egészségesek, illetve átestek a fertőzésen. Michael Ludwig polgármester szerint erre azért van szükség, mert nyáron szünetel az iskolai tesztelés. A városvezető tájékoztatása szerint a Bécsben azonosított fertőzések 40 százalékáért a 19 év alatti korosztály felelős, a fertőzési láncokat pedig csak a folyamatos teszteléssel lehet megszakítani.

A felnőttek esetében a vendéglátóhelyek már csak az ellenőrzött, például tesztutcán vagy gyógyszertárban végzett antigénteszteket fogadhatják el, és helyben sem végezhető belépésre jogosító gyorsteszt. A PCR-alapú tesztek továbbra is használhatók.

Azért enyhítés is van, a tömegközlekedést már akármilyen maszkkal igénybe lehet venni, nem kötelező az FFP2. A delta Burgenlandban Nezsiderben (Neusiedl am See) bezárt a helyi óvoda, hét koronavírusos betegük van – tudta meg az Enyugat.hu. Mind a hét beteg kisgyerek, ráadásul négynél a delta-variánsra gyanakodnak, és a Fertő-kerületi hatóság elrendelte az óvoda azonnali bezárását.

Nyitókép: MTI/EPA/Katia Hrisztodulu