Megszűnik a Kína által keményen szorongatott hongkongi lap

A szóvivő szerint az intézkedések egyértelműen megmutatják, hogy a Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvényt miként használja fel Kína a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás elfojtására.

Kijelentette: a sajtószabadság helyzetének helyi romlása ellentmond annak a törekvésnek, hogy a Kína különleges közigazgatási területének számító Hongkong nemzetközi üzleti központként működhessen. Emlékeztettek arra, hogy Kína hongkongi alaptörvénye és az 1984-es kínai-brit együttes nyilatkozat alapján Peking nemzetközi kötelezettséget vállalt Hongkong autonómiájának, valamint jogainak és szabadságvívmányainak tiszteletben tartására. Az "egy ország, két rendszer" elve alapján rögzített összes jogot teljes mértékben védeni kell és vissza kell állítani – tették hozzá.

Pénteken vádat emeltek külföldi erőkkel való összejátszás miatt az Apple Daily hongkongi lap előző nap őrizetbe vett főszerkesztője és vezérigazgatója ellen. A laphoz kötődő három cég 18 millió hongkongi dollárt (680 millió forint) kitevő vagyonát még csütörtökön befagyasztották. A rendőrség emellett házkutatást végzett az őrizetbe vettek otthonában és a lap székházában.

A hatóságok közlése szerint további előállítások is lehetnek.

Az Apple Dailyt működtető Next Digital szerdán közölte, hogy csütörtökön adják ki a lap utolsó példányát. A döntést az erről szóló közleményben a "Hongkongban jelenleg uralkodó körülményekkel" indokolták. A lap angol nyelvű hírszolgáltatója, valamint pénzügyi hírekkel foglalkozó weboldala már kedden felfüggesztette működését, a naponta jelentkező hírműsorát pedig hétfő este sugározták utoljára. Az Apple Daily munkatársainak közel fele adta már be keddig a felmondását. A szintén a Next Digital által fenntartott Next Magazine kiadója pedig órákkal Yeung őrizetbe vétele előtt jelentette be, hogy a híroldal megszűnik.

Nyitókép: MTI/EPA/Jerome Favre