Joe Biden: Ennek a napnak jelentős súlya és nagy ereje van

A szenátus kedden, a képviselőház szerdán szavazta meg a törvényt. Évtizedek óta ez az első olyan jogszabály, amely országos ünnepnapot iktat be, és jelképes győzelmet jelent azt évtizedek óta ezért harcoló afroamerikaiak számára.

Az észak-amerikai polgárháborúban a konföderációs katonák közül az utolsók 1865 áprilisában adták meg magukat az északiaknak, a hír azonban csak június 19-én jutott el az utolsó, még rabszolgasorban élő emberekhez a texasi Galvestonba. Ez két és fél évvel az után történt, hogy Abraham Lincoln amerikai elnök kihirdette az Emancipációs Kiáltványát, amelyben felszabadulást ígért a déli államokban élő fekete rabszolgáknak.

Az Egyesült Államok tagállamainak többsége saját hatáskörében már korábban ünnepnapnak nyilvánította június 19-ét.

(...) Egy nap, amelyen eszünkbe jut az erkölcsön ejtett folt, emlékezni fogunk azokra a borzasztó áldozatokra, amelyeket a rabszolgaság okozott és okoz továbbra is" - hangoztatta Biden a törvény beiktatása alkalmával, a Fehér Házban mintegy nyolcvan törvényhozó és vendég előtt mondott beszédében. Reményét fejezte ki, hogy az ünnep kihirdetésével minden amerikai érezheti ennek a napnak a súlyát, tanulhat az amerikai történelemből, és ünnepelheti azt az előrehaladást, amelyet az ország megtett a rabszolgaságtól történt megszabadulás óta. Biden szerint fontos, hogy az Egyesült Államok ne húzódozzon a történelmi leckéktől, a történelem legszégyenletesebb fejezeteitől sem.

"A nagy nemzetek nem veszik semmibe a legfájdalmasabb pillanatokat. A nagy nemzetek nem sétálnak el mellettük. Szembesülünk az elkövetett hibáinkkal, emlékezve ezekre a pillanatokra elkezdünk gyógyulni és erősödni" - mondta Biden.

Az aláírás alkalmából beszédet mondott Kamala Harris, az Egyesült Államok első színesbőrű alelnöke is. Ugyancsak az új nemzeti ünnep fontosságáról beszélt, hangsúlyozta például, hogy a Fehér Ház építésében is benne volt a rabszolgák keze munkája. Felhívta a figyelmet arra, hogy június 19-ét a történelem során sokféleképpen nevezték, mondták a jubileum, a szabadság, a felszabadulás, az emancipáció napjának, és mától nemzeti ünnep lesz. Kamala Haris emlékeztetett arra, hogy régóta és sokan követelték ezt, köztük

azóta, hogy 2016-ban, 89 évesen elgyalogolt a texasi otthonából Washingtonba, hogy követelje június 19-e szövetségi nemzeti ünneppé nyilvánítását.

I was honored to welcome Miss Opal Lee to the White House today. A daughter of Texas. And the grandmother of the movement to make Juneteenth a federal holiday. pic.twitter.com/pl3tFSxGds — President Biden (@POTUS) June 18, 2021