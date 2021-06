Erzsébet királynő el van ragadtatva a legkisebb hercegnőtől

Erzsébet királynő „el van ragadtatva” új dédunokájának érkezésétől – közölte sajtóközleményében a Buckingham Palota. Az Index – a BBC beszámójára hivatkozva – azt írja, hogy a walesi herceg, Cornwall hercegnője és a cambridge-i herceg és hercegnő is örömmel értesült a hírről, hogy pénteken megszületett Harry herceg és Meghan Markle második gyermeke, Lilibet „Lili” Diana Mountbatten-Windsor.

A nagypapa, Károly herceg és felesége, Kamilla cornwalli hercegné is sietett gratulálni a hír hallatán. A Twitteren azt írták: gratulálunk Harrynek, Meghannek és Archienak Lilibet Diana érkezéséhez. Sok boldogságot kívánunk nekik ehhez a csodálatos hírhez.

Congratulations to Harry, Meghan and Archie on the arrival of baby Lilibet Diana ?



Wishing them all well at this special time. pic.twitter.com/ucJZIm2kqH — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 6, 2021