Dráma Indiában, egyre több ország állítja le a légi összeköttetést

A brit kormány rendelete alapján péntektől India is felkerült azoknak az országoknak a listájára, amelyekből külföldi állampolgárok nem utazhatnak be Angliába. A tilalom célja az Indiában rendkívül gyorsan terjedő koronavírus-variáns tömeges behurcolásának megakadályozása.

Az intézkedés értelmében pénteken brit idő szerint hajnali 4 órától - közép-európai idő szerint 5 órától - nem léphetnek be Angliába azok a külföldiek, akik közvetlenül Indiából érkeznének, vagy az érkezésük előtti tíz napban Indiában jártak. Ez az előírás a magyar állampolgárokra is vonatkozik. A tilalom egyelőre Angliára terjed ki, de várhatóan az Egyesült Királyság többi országrészének hatóságai is érvényesítik majd.

Azok, akik nem szolgálnak pontos információval a brit hatóságoknak arról, hogy az angliai érkezésük előtti tíz napban mely országokban jártak, tíz évig terjedő szabadságvesztéssel vagy tízezer font pénzbírsággal - vagy egyidejűleg mindkét büntetéssel - sújthatók. Covidgép Egyetlen, Delhiből Hongkongba közlekedő repülőgép legalább ötvenhárom utasánál mutatták ki a koronavírust - írta meg a napokban az Infostart is . Az utasok április 4-én érkeztek a városba az indiai Vistara légitársaság 188 férőhelyes gépével. Az összes utast egy hotelben szállásolták el a háromhetes karantén idejére. A helyi hatóságok úgy döntöttek, hogy 14 napig nem fogadnak járatokat a fertőzöttségük miatt fokozott kockázatúnak minősített Indiából, Pakisztánból és a Fülöp-szigetekről.

A rendeletet kiadó brit közlekedési minisztérium adatai szerint egyetlen hét alatt csaknem megkétszereződött a szűrővizsgálatokkal azonosított új fertőződések száma Indiában, és százezer lakosonként immár 111 új koronavírus-fertőződés történik hetente. A szaktárca szerint az indiai koronavírus-járvány kezdete óta még nem mértek ilyen magas fertőzöttségi rátát Indiában.

A brit kormány vörös listáján negyven ország szerepel, de a listára pénteken felkerült India messze a legnagyobb közülük.

Újabb kórháztűz A március végi, több áldozatot követelő kórháztűz után ismét egy koronavírus-betegeket ellátó kórházban ütött ki tűz: a Mumbai közeli település egészségügyi intézményében a helyi tűzoltóság közlése szerint 12 ember veszítette életét. Az ország egészségügyi rendszere nagy nyomás alatt van a járvány miatt, és műszaki hibák miatt is történnek tragédiák. Szerdán legkevesebb 22 koronavírus-fertőzött halt meg egy kórházban Mahárástra állam területén, miután szivárogni kezdett egy palack, és emiatt lélegeztetőgépekre kötött páciensek tucatjai maradtak oxigén nélkül.

Több más ország is lépett

A kanadai kormány csütörtökön jelentette be, hogy még aznap éjfél előtti hatállyal 30 napra felfüggeszti az Indiából és Pakisztánból induló légijáratok fogadását a koronavírus terjedése elleni intézkedések szigorításának részeként. A helyi idő szerint csütörtök éjfél előtt életbe lépett kanadai tilalom a teherszállító járatokra nem vonatkozik.

Franciaország eközben tíznapos karantént rendelt el a Brazíliából, Chiléből, Argentínából, a Dél-Afrikai Köztársaságból és Indiából érkező beutazók számára, s leállította minden légijárat fogadását az Egyesült Arab Emírségekből és Indiából.

Indiában az elmúlt 24 órában több mint 300 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint, ezzel az ázsiai országban ismét rekordot döntött a fertőzöttek napi növekménye.

