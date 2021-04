Dárdai Pál is megszólalt Petry Zsolt ügyében

A berlini klub trénerét mélyen érintette az eset, de hangsúlyozta, az élet megy tovább.

A Hertha által közzétett videófelvétel alapján a Magyar Nemzet tette közzé Dárdai Pál nyilatkozatát. A vezetőedző az alábbiakat mondta:

"Mindannyian profik vagyunk a klubban. Azt gondolom, hogy Petry Zsolt is profitált a Herthánál eltöltött időszakból, a legjobbját nyújtotta. Mondtam neki, gyere, mondd el a csapatnak, ami történt. Ő odaállt a csapat elé, elmondott mindent, és elbúcsúzott. A sport is üzlet, az egyik ember elmegy, s másik jön helyette. Az edzőknél is így megy.

Furcsa érzés, nincs idő róla beszélni, reagálni sem rá. Nagyon keményen hangzik, de ez így van.

Keressük az utódját, jó volt vele, de a játékosoknak új kapusedzőre van szükségük. Kemény, ami történt. Most én vagyok a gonosz, de én is így voltam ezzel, amikor az U16-hoz kerültem, majd visszajöttem. Az ember elmegy valahonnan, aztán másik helyre kerül, mindig az új feladat számít. Mindig megy tovább az élet a futballban, csak azt számít, ami következik."

A németországi sajtótájékoztatóról készült felvételen a 12. perctől látható Dárdai nyilatkozata:

Nyitókép: MTI/EPA pool/Friedemann Vogel