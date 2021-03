A közszereplők halálát is kívánhatják a Facebookon

Az is közszereplőnek számít a Facebook szerint, akinek nagy számú követője van a közösségi médiában, esetleg a hírekben időről időre megjelenik: az ilyen személyekkel kapcsolatos párbeszédeknek teret kíván engedni a közösségi oldal, ezért a moderátoroknak azt magyarázzák, hogy a rájuk vonatkozó negatív kommentek is ennek a párbeszédnek részei. Ebbe beletartozik az is, hogy olyan kijelentéseket sem távolítanak el velük kapcsolatosan, amelyet egy egyszerű felhasználóval egy mondatban említve viszont nem hagynának meg a moderátorok. Ezek közé tartozik az is, hogy a közszereplők halálát is kívánhatják a felhasználók, írja a The Guardian a birtokába jutott dokumentum átolvasását követően.

A tavaly decemberben megszületett, mintegy 300 oldalas iránymutatás szerint

közszereplők esetében a súlyos támadásokat távolítják el, illetve egyes olyan támadó kommenteket és posztokat, amelyekben meg is jelölik az adott személyt.

A közszereplőnek nem minősülő felhasználóknál a degradáló és szégyent okozó tartalmakat is eltávolítják, például ha az szexuális aktivitással összefüggő. Valakinek a halálát kívánni ezek tükrében nem súlyos támadás, amennyiben nem jelöljük meg őt.

Az egyszerű felhasználóknak a halálát sem lehet kívánni, ugyanakkor a közszereplőknél csak nem lehet őket szembesíteni az ilyen kívánságokkal: ennek fényében tehát ha nem jelöljük meg (tageljük) egy celeb halálát kívánó posztban vagy kommentben a profilját, akkor az nem ütközik a közösségi oldal irányelveinek egyikébe sem. Ugyanígy csak azt kell elkerülniük a moderátoroknak, hogy a hírességek szembesüljenek azzal, ha valaki örülne annak, ha meghalnának vagy súlyosan megsebesülnének. Személyes információik kiszivárogtatását, degradáló kifejezések használatát és direkt fizikai bántalmazás említését nem engedi még esetükben sem a Facebook, de ha valaki arról ír, hogy Jair Bolsonaro halálát kívánja, mivel a politikus senkinek sem tesz jót, az nem ütközik moderálási elvekbe.

A közszereplő fogalmát elég széles körűen értelmezik

ide tartoznak a politikusok,

az újságírók,

azok, akik legalább százezres követőtáborral rendelkeznek a közösségi médiában,

valamint közszereplő még az is, akit az elmúlt két évben legalább öt alkalommal említettek meg újságcikkek címében, alcímében vagy összefoglalójában, ez alól kivételt a 13 év alatti gyerekek jelentenek csak.

A kiszivárgott dokumentumból kiderül az is, hogy az 1900 előtt elhunyt holtakról is nyilatkozhatnak bármilyen támadó hangvételben a felhasználók, és a kitalált karaktereket - például Homer Simpsont - sem kell kímélniük.

Az irányelveket, amelyeket nyilvánosan nem találunk meg a közösségi oldalon, többen is aggasztónak és megdöbbentőnek tartják. A közösségi oldal azzal magyarázza hozzáállását, hogy fontosnak tartják a közszereplőkkel kapcsolatosan folytatott kritikus párbeszédeket is, állításuk szerint pedig folyamatosan konzultálnak többek között újságírókkal és emberjogi aktivistákkal is arról, milyennek tartják szabályaikat.

Nyitókép: Gerd Altmann