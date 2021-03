Egy népszerű üdülőhelyen hamar elérik a nyájimmunitást

A világon az elsők közt kezdte meg lakosainak oltását az Indiai-óceánon fekvő kis sziget: az erőfeszítések hatására már március közepére elérhetik a hetvenezer beoltottat, ami esetükben hetven százalékos átoltottságot, tulajdonképpen nyájimmunitást jelent, írja a MedicalXpress. A szigetecske gazdasága nagyon nagy mértékben támaszkodik a turizmusra, így amikor januárban megkezdték az immunizációt, a szektor dolgozóit az egészségügyben alkalmazottakkal és az elnökkel egyszerre kezdték oltani. Február végére már az oltottak 44 százaléka volt túl a második adagon is a vakcinából. Az oltás felvétele ingyenes és önkéntes, az idősek számára prioritást biztosítottak. Kezdettől nagyon transzparensen beszéltek azokról, vezetők, vallási vezetők is megkapták azt az elsők közt, így nagy a bizalom irányukba a lakosság részéről.

Nyájimmunitás alatt azt értjük, amikor a fertőzésen való átesés vagy oltás által a populáció egy bizonyos százaléka immunissá válik valamilyen betegségre: ez az arány minden fertőzés esetében más, a koronavírusnál 70 százalékos környékén lehet, bár biztos adat nem ismert. Az új variánsok megjelenése nehezíti a helyzetet, mivel ezek egy része képes újrafertőzni a betegségen már átesetteket is.

A lakosságarányosan nagy mennyiségű oltóanyaghoz a Seychelle-szigetek

a vakcinadiplomácia nyerteseként jutott hozzá:

az Egyesült Arab Emirátusok, az ország fontos kereskedelmi partnere 50 ezer adag Sinopharm-oltást ajándékozott a szigetnek, India pedig a Covishieldből, az AstraZeneca vakcinájának náluk gyártott változatából ajándékozott ugyanennyit. További 40 ezer adagot vettek még Indiából, ezzel meg is lett a hetven százalékos átoltottsághoz szükséges mennyiség.

A szigetország népe várja már azt, hogy visszatérhessen a normális élethez, de azt is tudják, hogy ez esetben egy új normális életet kell ez alatt érteniük. A maszkviselés, a távolságtartás és a gyakori kézmosás ennek továbbra is részei lesznek. Nem is rövid ideig: akár évekig is, attól függően, hogy a világ többi részén milyen ütemben tud majd haladni az immunizáció.

"A koronavírus rizikója állandón fennáll majd, egészen addig, amíg a világ többi része nem ér utol bennünket átoltottságban"

- nyilatkozta Sanjeev Pugazhendi, az egészségügyminisztérium képviseletében.

Az országban 2500 alatt maradt a megbetegedések száma: gyors lezárással reagáltak a koronavírus megjelenésére, turistákat sem fogadtak. A gyülekezéssel kapcsolatos megkötések egy része máig életben van. a turisták pedig csak negatív PCR-teszttel, egy hetes karantént vállalva érkezhetnek területükre.

Az országban mindezek után bejelentették: oltási státuszuktól függetlenül a világ minden tájáról várják a látogatókat március 25-től, ha az érkezőknek van az indulás előtt legfeljebb 72 órával elvégzett negatív PCR-tesztjük. Egy kivétel van: a dél-afrikaiak az országból induló koronavírus-mutáció miatt a szabályok további felülvizsgálatáig nem léphetnek be a szigetállamba - írta a TTG Media. Kevesen követik ezt az utat Fél év alatt akarja elérni a nyájimmunitást a Maldív-szigetek: esetükben ez 540 ezer embert érint.

Február elején kezdték meg a programot, itt is Covishielddel oltanak.

Hasonlóan magas mennyiségben az Egyesült Arab Emirátusokban adtak be oltóanyagot, igaz, itt nem tűztek ki ilyen rövid távú immunizálási célokat. A közel tízmilliós lakosság tagjai eddig több mint hatmillió adagnyi vakcinát kaptak meg.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Nina Butts Pixabay