Hatalmas pusztítást végzett egy gleccserszakadás, sokan eltűntek

Az egyik himalájai gleccserről leszakadó jég megrongálta a Risi Ganga folyón működő vízerőművet, a folyó vízszintje folyamatosan emelkedik - közölte a helyi rendőrség.

A Reuters hírügynökség idézett egy szemtanút, aki elmondta: a gleccserlavina olyan gyorsan jött, hogy képtelenség volt bárkit figyelmeztetni, ha az útjában volt. "Úgy éreztem, engem is el fog sodorni" - mondta a Raini faluban élő. Félő, hogy sokan meghaltak, akik az erőműben dolgoztak, vagy fát gyűjtöttek a környéken, állataikat legeltették - tette hozzá.

Az indiai hatóságok még Újdelhiből is küldtek egy helikopteres mentőcsapatot a helyszínre.

Helyi lakosok a közösségi médiára feltettek már néhány felvételt, amelyen látható a jég és a víz pusztítása.

WATCH | Heavy flooding in #Dhauliganga river in #Chamoli's #Joshimath area after water level rose sharply following a #glacier burst. Casualties feared, several houses damaged. A team of #ITBP personnel rushed to spot. #Uttarakhand #Avalanche pic.twitter.com/Zkes4ANVJa — News Vibes of India (@nviTweets) February 7, 2021

#Uttarakhand Glacier Disaster



Shocking visuals: Glacier breaks in Uttarakhand's Chamoli, several feared dead



?https://t.co/4TP8qxNm32 pic.twitter.com/vhjTV8ZCZh — The Times Of India (@timesofindia) February 7, 2021

Avalanche in #Uttarakhand: 200 ITBP men rushed to the site, people being evacuated from nearby areas. @aajtakjitendra brings us the latest details. #Chamoli #Glacier pic.twitter.com/BBtXojb3DI — IndiaToday (@IndiaToday) February 7, 2021

Uttarakhand (2007. január 1-je előtt Uttaráncsal) államot 2000-ben alakították ki, előtte a terület Uttar Prades államhoz tartozott. A területen gyakran történnek villámárvizek és földcsuszamlások. 2013-ban a rekord mennyiségű eső árvizet idézett elő, és csaknem hatezer ember halálát okozta.

Nyitókép: Twitter/Reuters