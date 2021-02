A legnagyobb felfordulás ezúttal Brüsszelben volt, ahol a rendőrség vasárnap több mint 200 embert vett őrizetbe. A legnagyobb tömeg viszont - mintegy 5000 fő - a hírek szerint Bécsben gyűlt össze, igaz, itt az egyik országos politikai párt volt a szervező.

Emellett

mind jobban szaporodik a korlátozásokat ignoráló rendezvények es vendéglátóhely-nyitások száma is, ami egyelőre mindenütt szintén rendőri beavatkozást vont maga után.

Brüsszelben ugyan csak néhányszáz fős tömeg verődött össze, részben a városközpontban lévő főpályaudvar környékén, részint a város turisztikai szimbólumának számító Atomium mellett, de a belvárosi demonstráció számos erőszakos akciót is eredményezett. A rendőrség szerint sok futballrajongót is lekapcsoltak a beavatkozáskor, ezért is volt viszonylag tömeges a begyűjtés. Rendőrök vesznek őrizetbe egy tiltakozót a koronavírus-járvány miatt elrendelt szigorítások elleni tüntetésen Brüsszelben 2021. január 31-én. MTI/EPA/Olivier Hoslet

Bécsben az ellenzéki Szabadság Párt szervezett tüntetést, amelyen a korlátozások és a kijárási tilalom ellen, és összességében a kormány járványt kezelő politikája ellen tiltakoztak. A mintegy 5000 ember demonstratív jelleggel többnyire elhagyta a maszkviselést, és nem tartották a résztvevők között a távolságot sem a felvonulás során. Őrizetbevétel itt is volt, de amennyire tudni lehet, vádemelés nélkül, csupán eseti büntetések történtek.

Nem nyugodtak meg a kedélyek Hollandiában sem, ahol a múlt heti, több városra kiterjedő és gyakran erőszakos tüntetéshullám után vasárnap Amszterdamban újabb – jóllehet, ezúttal békés, de nem engedélyezett – felvonuláson követelték a kijárási tilalom azonnali beszüntetését, és a nyilvános helyek használatának újbóli engedélyezését. Néhány tucat embert őrizetbe vettek, a tömeget (mintegy 600 fő) szétoszlatták.

Hasonlóan végződött szintén Hollandiában egy hasonló demonstráció Apeldoornban is.

Emberek százai itt nem felvonulást tartottak, hanem „közös kávézást”.

A rendőrök azonban ezt is feloszlatták.

Lengyelországból is több városból járványkorlátozást figyelmen kívül hagyó rendezvényekre csapott le a rendőrség. Wroclawban és Rybnikben is diszkók nyitottak meg a zárási rendelet ellenére, ezekből csak rendőri fellépéssel sikerül elküldeni a vendégeket. A beavatkozás nem kevés dulakodással járt, Rybkinben több rendőr is megsérült.

Nyitókép: MTI/EPA/ANP/ANP09