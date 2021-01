Különleges koronavírus-szűrőt fejlesztett ki autóihoz a Honda

Amióta megjelent a világon a koronavírus, az autóiparban is fókuszba kerültek a különböző szűrőrendszerek. Most a Honda mutatta be kurumaszk (azaz autós maszk) névre keresztelt megoldását.

A meglévő utastéri légszűrőre felszerelhető kupak felületét nanoszálacskák milliói borítják. A vegyi kezeléssel létrehozott szűrő 15 perc alatt képes csapdába ejteni az autó utasterében keringő Covid-19 vírusok 99,8 százalékát. A rendszer élettartama 15 ezer kilométer, ami után a vírusokkal telített szűrőt cserélni szükséges – írja a vezess.hu.

A technológia, amely természetesen mindenféle vírus ellen hatásos, elvileg csak évek múlva lett volna szériaérett, ám a pandémia miatt felgyorsították a fejlesztését és engedélyeztetését. A december 25-én piacra dobott kurumaszk jelenleg egyetlen modellhez, az N-Boxhoz kapható, viszonylag olcsón, de remélhetőleg hamarosan más típusokhoz is elkészítik a kompatibilis filtert.

Nyitókép: Honda