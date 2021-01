Veszélyes tárggyal ütközött egy utasszállító repülőgép

Talán csak a szerencsének köszönhető, hogy nem végződött rosszul vagy egyenesen tragikusan az eset: az Avianca egyik A319-ese egy hatalmas szilveszteri party-léggömbbel ütközött össze.

A repülőgép végül gond nélkül leszállt, írta az Airportal.hu. A helyszíni fotók és egy videó tanúsága szerint a ballon maradványait és a repülő, fékszárnyaira, futóműveire, hajtóműveire, vízszintes és függőleges vezérsíkjára gabalyodott rengeteg színes szalagot ezt követően a gurulóúton próbálták eltávolítani.

Avianca A319 hit by pyrotechnic balloon on approach to Bogotá Airport, Colombia. The aircraft landed safely on runway 13L. https://t.co/8oAS2eWoP1 pic.twitter.com/vPYW4CgwSb — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 1, 2021