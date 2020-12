Titokzatos új betegség Indiában: egy halott, több százan kórházban

Szédülés, rohamok, epileptikus tünetek, émelygés, eszméletvesztés, habzó száj: furcsa tünetek együttese sújtja az indiai Eluru városának több száz lakosát a hétvége óta. A titokzatos megbetegedés, amelynek legalább egy halálos áldozata már van, olyan környéken következett be, amelyet Indián belül nagyon komolyan sújt a koronavírus: 800 ezer beteggel ez az ország harmadik legfertőzöttebb állama. A PCR-tesztek ugyanakkor minden beteg esetében negatív eredményt mutatnak.

A BBC cikke szerint az érintettek égő érzésre panaszkodnak szemükön, majd ezt követően hirtelen hányás kapja el őket. Alla Kali Krishna Srinivas, az állam egészségügyi minisztere szerint minden érintett negatív teszteredményt produkált koronavírusra, és a kórházban ápoltak közül sokakat haza is engedtek már. A laboreredmények nem utalnak vírusfertőzésre senkinél.

"A lehetséges okok közül már kizártuk a szennyezett vizet és a káros anyagoktól terhelt levegőt is azokon a területeken, amelyeken a megbetegedések történtek" – nyilatkozott Srinivas.

"Ez a betegség titokzatos, a laborvizsgálatok deríthetik csak ki, pontosan mi lehet"

– tette hozzá. Az indiai ellenzék ugyanakkor hevesen bírálja a kormányt, a környék szennyezettségét emelve ki.

Az India Today azt írja, a betegség eddigi egyetlen halálos áldozata egy 45 éves férfi, aki a kórházba való felvételét követően vasárnap este hunyt el. Hányás mellett epileptikus görcsökkel vitték az intézménybe, de ezek elmúltak a nap folyamán. Nála a boncolás eredményére várnak, hátha az közelebb viheti az orvosokat a rejtély megoldásához.

A kialakult helyzetre való tekintettel az oktatási intézményekben tanítási szünetet rendeltek el Eluruban, illetve vészhelyzeti irányítóközpontot hoztak létre a városban. Tejmintákat is begyűjtöttek analízisre, hátha ezzel sikerül megtalálni a betegség patogénjét.

Az India Today beszámolója szerint nemcsak a vértesztek, de

a CT-k és a gerincvelőminták sem nyújtanak semmilyen támpontot

arra, mi okozhatja a furcsa betegséget. Most a tenyésztések eredményeit várják, abban reménykedve, hogy azok végre fogódzót adnak az orvosoknak. E-colira is gyanakszanak, de egyelőre ez is megerősítésre vár még.

A Hindustan Times-ból kiderül az is, hogy a legsúlyosabb helyzet vasárnap reggelre alakult ki, ekkorra került a betegek nagy része igazán rossz állapotba. Túlnyomó többségük egyébként fiatal, a 20-40 éves korosztályból kerül ki, az érintettek ötöde pedig 12 év alatti gyermek. Nem tanulnak a koronavírusból A Hindustan Times cikkébe beágyazott videón az állam vezetője, Jagan Mohan Reddy látogatja meg az elurui kórházban fekvő betegeket. A politikus az ismeretlen betegségben szenvedők ágya szélén ül, kezében maszkkal, fedetlen arccal, miközben a maszkos beteg kezét fogva beszélget vele. Az ágyak körül hozzátartozók tucatjai álldogálnak eközben, utcai viseletben, maszkban. Arcmaszknál komolyabb védőfelszerelést senki nem visel.

Nyitókép: MTI/EPA/Radzsat Gupta