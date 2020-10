Hívei kiszabadították a korrupció miatt börtönbüntetésre ítélt volt elnököt, Almazbek Atambajevet.

A hétvégi parlamenti választások eredményét elutasító, több ezer demonstráló autókat gyújtott fel, majd közülük sok átmászott a parlament épületét övező kerítésen és behatolt az épületbe.

A rendőrség vízágyúkkal, könnygázzal próbálta megállítani őket, ám sikertelenül. Az egészségügyi tárca közlése szerint estére mintegy 130-ra emelkedett a kórházba szállított sérültek száma.

A tüntetés hétfőn reggel kezdődött Biskek főterén, ahol a parlament és az elnöki palota is található. A megmozduláson több mint tíz párt hívei vettek részt. Ezek a pártok nem kerültek be a törvényhozásba, és most a szerintük elcsalt vasárnapi voksolás érvénytelenítését, a választások megismétlését követelik. Azt állítják, hogy a hatóságok a választási kampány során túlhatalmukat érvényesítették és szavazatokat vásároltak. Tizenkét párt vezetője ezért levélben szólította fel a kirgiz központi választási bizottságot a voksolás érvénytelenítésére.

Választások Az 1991-ben függetlenné vált Kirgizisztánban az első két, szabadon választott elnöknek tömeges tiltakozó megmozdulások hatására kellett távoznia a hatalomból. Az első "békés" kormányváltásra 2017-ig kellett várni, amikor a jelenlegi elnök, a 2023-ig hivatalban lévő Szooronbaj Dzsejenbekov váltotta az azóta korrupciós vádakkal börtönbüntetésre ítélt Almazbek Atambajevet.

Késő délutánra mintegy hatezerre duzzadt a Biskek belvárosában tüntetők száma. A tiltakozókhoz csatlakoztak a parlamentbe negyedik erőként bekerült Egységes Kirgizisztán (Butun Kirgizstan) párt hívei, illetve népszerű politikusok, énekesek, zenészek és színészek is.

A tiltakozók Szooronbaj Dzsejenbekov kirgiz elnök lemondását követelték. "Az elnök tisztességes választásokat ígért. Nem tartotta meg a szavát" - hangoztatta Riskeldi Mombekov, az Ata Meken ellenzéki párt jelöltje.

A választáson győztes Egység (Birimdik) nevű szocialista párt elnöke Adilet Szultanalijev időközben Twitter-oldalán bejelentette: "A Birimdik kész részt venni a megismételt választásokon a Zsogorku Kenesbe (parlament), amennyiben meghirdetnek ilyet. A Birimdik ugyanerre szólítja fel azon pártokat is, amelyeknek sikerült a 7 százalékos parlamenti küszöböt átlépnie" - írta Szultanalijev.

A hivatalos eredmények szerint főleg Szooronbaj Dzsejenbekov kirgiz elnökhöz közel álló pártok kerültek be a parlamentbe. Az újonnan alapított Birimdik párt nyert a vasárnapi voksoláson a szavazatok közel 25 százalékával, amelyet szorosan követ a szintén újonnan szervezett, liberális Hazám, Kirgizisztán (Mekenim Kirgizstan) követ.

A 3,5 millió kirgizisztáni választópolgár 56 százaléka járult az urnák elé.

Nyitókép: MTI/EPA/Igor Kovalenko