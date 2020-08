Katasztrofális a helyzet Kaliforniában

A nyugati parti tagállamban egyszerre 585 helyen pusztítanak tűzvészek, amelyek eddig csaknem 400 ezer hektárnyi területet égettek fel. Villámcsapások és száraz, de erős széllökések súlyosbítják a helyzetet és lobbantanak lángra újabb tűzfészkeket.

A bozóttüzek immár egy hete pusztítanak, nemcsak Kaliforniában, hanem Coloradóban is. A hét elején a kaliforniai főváros, Sacramento környékén ürítettek ki településeket, volt, ahol éjjel kellett azonnal menteni a lakosokat. Szombaton már San Francisco környékét fenyegették a lángok, és az amerikai sajtójelentések arról számoltak be, hogy San Franciscót is beborította a füst. Gavin Newsom, az állam kormányzója kijelentette: San Franciscótól keletre és délre Kalifornia történetének harmadik legnagyobb tűzvésze pusztít. A kormányzó a Twitteren videót is közzétett tövig égett fákról és tűztől vörös égboltról.

There have been at least 10,800 lightning strikes across California in the past 72 hours, sparking at least 367 fires. Officials are calling it "a historic lightning siege."



