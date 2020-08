Iain Lindsay: új felhatalmazást kaphat az uniós főtárgyaló

London meg akarja kötni a jövőbeli kapcsolatokat szabályozó megállapodást az Európai Unióval még a december végén lejáró átmeneti időszak vége előtt, hogy legyen idő a ratifikálásra is, ehhez azonban Brüsszelnek a mostaninál rugalmasabb álláspontot kell képviselnie több kérdésben is – nyilatkozta az InfoRádiónak Iain Lindsay brit nagykövet. A diplomata szerint London már eddig is sok kérdésben enegedett, most a 27-eken a sor, hogy ne támasszanak olyan irracionális feltételeket például a halászat kérdésében, amellyel tulajdonképpen a mostani helyzetet konzerválnák. Ez ugyanis elfogadhatatlan London számára.

„Azt hiszem vannak olyan uniós államok, olyan vezetők, akik számára nehéz elfogadni, hogy Nagy-Britannia vissza akarja nyerni politikai és gazdasági függetlenségét, harag, neheztelés van bennük, amiért vissza akarjuk szerezni függetlenségünket. A döntés azonban már megszületett, kiléptünk az Európai Unióból, most az átmeneti időszakban vagyunk. Remélhetőleg lassan mindenki rájön, hogy egy új helyzet állt elő.”

A diplomata mégis lát esélyt a megegyezésre, véleménye szerint október környékén megszülethet a megállapodás.

„Úgy hallottam, hogy nagy valószínűséggel az uniós vezetők rendkívüli ülést tartanak hamarosan, amin Michelle Barnier megkapná az új felhatalmazást, illetve a korábbi módosítását az egyezség megkötéséhez.” Így pedig a főtárgyaló engedményeket tehetne olyan vitás kérdésekben és területeken, amelyek miatt eddig rendre megakadtak a megbeszlések, és létrejöhet a megállapodás a jövőbeli kapcsolatokat szabályozó dokumentumról.

A nagykövet arra a kérdésre is válaszolt, hogy mit gondol, ha nem születik meg mégsem a megállapodás, akkor - végletesen sarkítva a kérdést - ki veszíthet többet: az Egyesült Királyság vagy az Európai Unió?

Leszögezte, egyértelműen szükségünk van egymásra, gazdaságilag is és biztonságpolitikai szempontból is. "Ha csak a számokat nézzük, azt láthatjuk, hogy a 27 tagállamból 26-nak kereskedelmi többlete van az Egyesült Királysággal szemben. Vagyis többet ad el, mint amennyit Nagy-Britanniától vásáról. Egyedül Írországban fordított a helyzet, de annak érthető földrajzi okai vannak. Vagyis ilyen adatok mellett nehéz azt mondani, hogy az Egyesült Királyságnak nagyobb szüksége van a 27-ekre, mint fordítva. A realitás az az, hogy szükségünk van egymásra".

Iain Lindsay felidézte, a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter is többször jelezte, az Uniónak szüksége van Nagy-Britanniára a biztonságpolitikai együttműködések, köztük a hírszerzés vagy a védelmi képességek terén. "Vagy említhetném, hogy mi vagyunk jelenleg Magyarország számára a legnagyobb nem uniós gazdasági partner. Ezek miatt is gondoljuk, hogy a kölcsönös tiszteleten alapuló jövőbeli kapcsolatot kell kialakítani az Unió és az Egyesült Királyság között". A diplomata hozzátette: mindezek mellett azonban úgy van szüksége a két félnek egymásra, hogy az egyik oldalon az EU, míg a másikon a világpolitikai és világgazdasági téren, mint G7, G20, ENSZ-BT és NATO tag állam, a független és önálló Nagy-Britannia áll.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán