Tart a túszejtés Ukrajnában, már kézigránát is robbant

A Voliny megyei rendőrségnek a Facebookon közzétett bejegyzése szerint körülbelül húszan lehetnek a buszon. Jurij Krosko, a Voliny megyei rendőrség vezetője a Cenzor.Net hírportál szerint kezdetben még arról számolt be, hogy a túszejtő személyazonossága ismeretlen, és követeléseket sem fogalmazott meg. Annyi bizonyos, hogy fegyver és robbanószer van nála, de ezekről sem közölt a rendőrségi vezető semmi konkrétabbat.

Krosko hozzátette, hogy a férfi a Twitteren közzétett bejegyzésében elégedetlenségét fejezte ki általában a rendszerrel szemben, nem pontosítva kifogásait és követeléseit sem. Jelenleg a rendőrség figyeli a közösségi portálokat, posztol-e a túszejtő újabb bejegyzést, és próbálnak tárgyalást kezdeményezni vele.

Későbbi hírek szerint a rendőrség már a bűntény első pillanataiban próbált kapcsolatba lépni az elkövetővel, aki nem sokkal később maga hívta fel telefonon a rendőrséget, és Makszim Plohojként (Rossz Makszim) néven mutatkozott be – közölte Anton Gerascsenko belügyminiszter-helyettes. A hatóságok szerint Makszim Krivos a valódi neve, oroszországi születésű ukrán állampolgár. Annyit tudni róla, hogy a férfit kétszer is elítélték, összesen tíz évet töltött börtönben "egy sor súlyos bűncselekmény", köztük sikkasztás és rablás miatt. Rendőrségi nyilvántartás szerint a túszejtőt korábban elmezavarral kezelték.

A hatóságok megpróbáltak újra beszélni a túszejtővel, hogy mondja meg, mi a konkrét követelése, de már nem vette fel a telefont. Beszélt viszont a férfi az egyik idősebb női túsz fiával, akitől azt követelte, hogy hívjon a helyszínre még több újságírót, mert különben a különleges egységek megrohamozzák szerinte a buszt. Egy újságíró is kapcsolatba tudott lépni vele, neki is azt mondta, hívja a helyszínre még több kollégáját, és közölte, ha túszszabadítással próbálkoznak a hatóságok, akkor nemcsak a buszt robbantja fel, hanem a város más pontjain is pokolgépet hoz működésbe.

Ami az álnevét illeti, Facebook-bejegyzésében a belügyminiszter-helyettes azt írta, hogy létezik egy könyv, amelynek szerzője ugyancsak egy Makszim Plohoj nevű ember, s amelynek címe: Egy bűnöző filozófiája. Gerascsenko idéz is ebből a könyvből: "Tizenöt éven át próbáltak megjavítani, de nem javultam meg, ellenkezőleg, még inkább azzá váltam, ami eleve vagyok."

Közzétettek egy videót, amelyen az látszik, amint a túszejtő felszáll a buszra, két nagy táskával, amelyben vélhetően a fegyverek és a robbanószerek vannak.

Arszen Avakov belügyminiszter eközben Luckba repült. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon azt írta, hogy a túszejtő 9.25 órakor kerítette hatalmába a buszt, lövések is eldördültek, és a busz is megsérült. A biztonsági erők a helyszínen vannak, és mindent megtesznek azért, hogy áldozatok nélkül rendezzék a helyzetet. Az államfő személyesen felügyeli az eseményeket.

A megyei rendőrfőnök szavai szerint sérültekről egyelőre nem tudnak, csak a buszban keletkezett kár. Szemtanúk látták, hogy a jármű ablakai kitörtek, továbbá beszámoltak arról is, hogy délelőtt, helyi idő szerint tíz óra tájban egy gépkarabély sorozatlövéseinek hangja hallatszott a túszul ejtett busz környékéről.

Délután a rendőrök egy drónnal repültek a busz közelébe, de újabb gépfegyversorozat volt a válasz, sőt a merénylő egy kézigránátot is a felderítő eszköz után hajított.

Пздц, що відбувається Луцьку.

Але здається мені, що все не так однозначно, особливо на фоні різко падаючого рейтингу Шаурмена, то вибух в метро, то ось захоплення заручників. @ZelenskyyUa вирішив скористатись методами хуйла? Даремно. Ми не рашка, не проконає. pic.twitter.com/flHWyfw9e2 — Гошик Вінницький (@GoshaVN) July 21, 2020

Az ukrán hatóságok szerint a túszok állapota kezd válságosra fordulni, mivel lassan tíz órát töltenek a buszban a harminc fok feletti hőségben, élelem és inniveló nélkül. Avakov belügyminiszter közölte, órákon belül békésen megoldják a helyzetet, de közben az egyik túsz azt mondta telefonon helyi újságíróknak, hogy a túszejtő labilis idegállapotú, dührohamot kapott attól, hogy a médiában betegnek nevezték.

A rendfenntartók körbezárták a város központjában lévő tetthelyet, sőt később blokkolták a telekommunikációs hálózatokat is, nehogy a merénylő működésbe tudjon hozni másik pokolgépet, amelyet a fenyegetése szerint a város forgalmas részén helyezett el.

Nyitókép: MTI/EPA/Nikolaj Martinjuk