Radioaktív felhő Észak-Európa fölött - megszólalt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség

Valószínűleg atomreaktorból származnak azok a radioaktív részecskék, amelyeket Észak-Európa fölött észleltek, de egyelőre nem tudni, hogy honnan erednek - közölte pénteken a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

A tájékoztatás szerint a térségbeli országoknak mind vannak atomreaktoraik, beleértve Oroszországot is, amely azonban tagadta, hogy onnan származnának az észlelt izotópok.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden?? detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020