Özönvíz és viharos szél csapott le a partvidékre - videó

Heves esőzések, áradások és szélvihar sújtja Omán déli területeit egy trópusi vihar nyomán. A viharos erejű szél 4-5 méteres hullámokat korbácsolt fel a partvidéki területeken, emiatt a partmenti nagyváros, Szalála kikötőjét is ideiglenesen le kellett zárni - számolt be róla az időkép.

A legnagyobb problémát azonban a heves esőzések okozzák, Taqah városában az elmúlt 2 napban 168 milliméter csapadék hullott le és hétfőig további 200-300 milliméternyi csapadék várható a térségben. Összahasonlításképpen a vihar által sújtott Szalála városában az éves átlagos csapadékmennyiség 96 milliméter.

A hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék miatt villámárvízek alakultak ki, városokat, utakat öntött el a víz.

Severe flooding Salalah, Southwest Oman, caused by a tropical system which is expected to develop into a tropical cyclone in the coming hours.

