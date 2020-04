Pekingben is nyitnak az iskolák, és már él a remény a normális életre

Peking mindennapjait ismét hatalmas közlekedési dugók jellemzik, miközben sorra megnyitottak az üzletek és éttermek, ahogyan a bevásárlóközpontok is már üzemelnek, vagyis nemcsak az alapellátáshoz szükséges boltok és patikák vannak nyitva, magyarán

az élet visszaállni látszik a rendes kerékvágásába

– fogalmazott az InfoRádiónak Vadja László.

A helyzet javulását mutatja az is – tette hozzá –, hogy április 27-én, központi engedélyeztetést követően valamennyi iskolában elindulhat az érettségiző, illetve az attól egy évre levő két évfolyam számára az oktatás, május 11-től nyitnak az általános iskolákból a középiskolákba menő évfolyamok osztálytermei, majd végül ezt követően fokozatosan a többi is. Természetesen az egyes oktatási épületekbe való bejutás alkalmával

mindenkit ellenőriznek majd, hogy nincs-e láza, továbbá, hogy elhagyta-e a fővárost a közelmúltban.

De ezekkel együtt erősen bizakodnak Kínában, hogy végre azt tudják majd mondani: normalizálódott a helyzet – fogalmazott a szakember.

Védőmaszkos utasok egy pekingi metrón. MTI/AP/Mark Schiefelbein

Vajda László megjegyezte,

mindenki nagyon fegyelmezetten, a mai napig viseli a szájmaszkot,

annak nagyon nagy szerepe lehetett abban, hogy Pekingben viszonylag gyorsan sikerült megállítani a vírus terjedését. Az emberek pedig, beleértve őt és családját is, konokul hisznek abban, hogy a járvány csúcsa lezajlott, és innentől már csak javulás várható. Ugyanakkor mindenki tisztában van azzal is, hogy újra kialakulhatnak gócpontok, miután nagyon sok kínai állampolgár, valamint nagy számú ott élő külföldi sem tudott az elmúlt két hónapban belépni az országba. És bár továbbra is nagyon szigorúak az ellenőrzések, mégis egyre könnyebbé válik a belépés Kínába, ami

magában hordozza annak a veszélyt, hogy valaki „visszahurcolja” a vírust.

De a hatóságok ezzel tisztában vannak, a karanténok pedig szigorúan működnek – nyomatékosította Vajda László.

