Kínában az élet újraindulásával nőtt a fertőzöttek száma is

Három hét után újra lettek igazoltan koronavírussal fertőzött esetek a kínai fővárosban, rögtön három is és közben a keddi 10-ről 12-re nőtt a Kínán belül átadott fertőzéses esetszám is – idézte a Reuters híradását a csütörtök hajnali kínai tájékoztatásról a Portfolio. A többi, belföldön átadott fertőzéses esetet Heilongjiang és Guangdong tartományokban regisztrálták, mindkettő olyan térség, amely külföldről hazatérő kínaiak által behurcolt esetekkel is erősen érintett.

Az összefoglaló szerint szerda éjfélig összegesen 46 új fertőzöttet jelentettek az országból.

Kínában egyébként csak a klinikai tüneteket - lázat, köhögést - produkáló eseteket tesztelik és ezek kerülnek be a statisztikákba is, míg a tünetmentes fertőzöttekről nincs adat, tovább terjeszthetik a kórt.

A hivatalos adatok szerint az 1 milliárd fő feletti lakosú országban csak 82340 koronavírusos megbetegedést regisztráltak eddig, miközben a 320 milliós lakosú, de átfogó tesztelésbe kezdő Egyesült Államokban már most 640 ezernél jár ez a szám.

A hivatalos adatok szerint az egyébként szinte teljesen újraindult országban 34 külföldről - döntően Oroszországból - hazatérő kínai esetében igazolták a fertőzést. Ez kismértékben csökkent az előző napi 36 eset után. A kínai hatóságok által elrendelt szigorú beutazási tilalom, a légiközlekedés korlátozása és a beutazókra vonatkozó kötelező tesztelés eredményeképp egyébként már harmadik napja csökken a behurcolt esetszám.

A lap szerint a fentiek arra utalnak, hogy Kína sem tudja teljesen lefojtani a koronavírus-járványt.

A Reuters tudósítása kitér arra is, hogy

a pénteken publikálandó első negyedéves GDP adat 6,5 százalékos az első negyedéves visszaesést mutat majd a várakozások szerint,

és először jelez zsugorodást a negyedéves GDP adatok publikálásának kezdete, 1992 óta.

Nyitókép: MTI/AP/Mark Schiefelbein